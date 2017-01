Die Stadt Kassel und der Kreis Marburg-Biedenkopf stehen nicht mehr unter dem Schutzschirm des Landes: Als erste Kommunen beenden sie das Hilfsprogramm gegen drückende Schulden. Wie haben sie das geschafft? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die Stadt Kassel und der Kreis Marburg-Biedenkopf haben den Kommunalen Schutzschirm des Landes verlassen. Sie wurden am Montag als erste von 100 Schutzschirmkommunen aus dem Hilfsprogramm des Landes entlassen. Voraussetzung für den Austritt sind ausgeglichene Haushalte in drei aufeinanderfolgenden Jahren.

Wieso brauchen Kassel und Marburg-Biedenkopf jetzt keinen Schutzschirm mehr?

Der Schutzschirm hat ihnen geholfen, Schulden abzubauen - die das Land übernommen hat - und größere Haushaltsdisziplin zu entwickeln: Seit drei Jahren haben sowohl der Kreis Marburg-Biedenkopf als auch die Stadt Kassel ausgeglichene Haushalte, das heißt: Sie geben nicht mehr aus, als sie einnehmen.

Raus und gewonnen: Kassels Oberbürgermeister, die Marburg-Biedenkopfer Landrätin und Vertreter der beteiligten Regierungspräsidien feiern mit Finanzminister Thomas Schäfer, CDU Bild © Fredrik von Erichsen/Hessisches Ministerium der Finanzen

Geholfen hat ihnen der Schutzschirm dabei in zweierlei Hinsicht: Zum einen, weil sie nicht mehr so viel Zinsen für Altschulden zahlen müssen, zum anderen durch die Sparziele, die sie mit dem Land vereinbart haben.

Geholfen hat aber auch die gute Wirtschaftslage: Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) stellte fest, 260 Millionen Euro vom Land abgenommen zu kriegen, sei eine grosse Erleichterung gewesen. Natürlich hätten auch die hohen Gewerbesteuereinnahmen geholfen.

Nicht zuletzt wurden auch die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse gebeten - dazu gleich mehr.

Was ist die Idee hinter dem Schutzschirm?

Für Bürger wie für Kommunen gilt: Wer einmal verschuldet ist, wird selbst mit ausgeglichener Bilanz immer tiefer in die Schulden rutschen - weil für die Schulden Zinsen zu zahlen sind, die dann möglicherweise neue Kredite nötig machen. Der Schutzschirm setzt hier an: Die Schutzschirm-Gemeinden können einen Teil ihrer Schulden an das Land abtreten - rund die Hälfte ihrer Altschulden - und müssen sich dafür zu einem strengen Sparprogramm verpflichten.

Bild © hessenschau.de

Zum Beispiel Kassel: Dort übernahm das Land 260.461.751 Euro Schulden und damit rund ein Drittel der 750 Millionen Euro Schulden, die Kassel 2012 noch hatte. Diesen Teil der Schulden muss Kassel also nicht mehr zurückzahlen. Dadurch sinkt auch das Risiko, dass gestiegene Kreditzinsen riesige Löcher in den kommunalen Haushalt reißen - die Kommunen sind nicht mehr so anfällig für die Launen der Finanzmärkte.

Umschulden löst aber das Problem nicht, dass zu wenig Geld in die Kassen fließt?

Die Kommunen müssen weiter Zinsen für diese Altschulden zahlen - aber auch dabei hilft ihnen der Schutzschirm: Durch eine "Zinsdiensthilfe" genannte Zahlung des Landes sinkt ihre Zinslast - im Fall Kassel beispielsweise auf 123.980 Euro im vergangenen Jahr. Zinsen im Promillebereich - davon kann ein Häuslebauer selbst in Niedrigzins-Zeiten nur träumen.

Vor allem aber zwingt der Schutzschirm die Kommunen, sich ein strenges Sparprogramm zu verordnen - das ist Teil der Vereinbarung, die die Schutzschirm-Kommunen 2012 mit dem Land geschlossen haben. Denn wenn auch das Land festgestellt hat, welche Gemeinden unter den Schutzschirm sollen - unter anderem, indem es berechnet hat, wieviele Schulden pro Einwohner die Kommune hat und wie sich die Finanzlage entwickelt - keine Kommune wurde gezwungen, dem Schutzschirm beizutreten. Und auch wie die Sparziele erreicht werden sollen, blieb den Kommunen selbst überlassen.

Was hat Kassel konkret gespart und teurer gemacht?

Wie schon erwähnt hat die Stadt durch den Schutzschirm Zinszahlungen gespart - und sich zu dem entschlossen, was der Oberbürgermeister kurz unter "unpopuläre Entscheidungen" zusammenfasst:

Rathaus Kassel Bild © Imago

Drei Stadtteilbibliotheken geschlossen, eins der Grundstücke verkauft

Kita-Gebühren für Ganztagsbetreuung erhöht

Parkgebühren erhöht

Auf den "Ball des Sports" verzichtet

Das trug dazu bei, dass Kassel im Augenblick gut dasteht und weiter Schulden tilgen kann - weitere 31 Millionen für das vergangene Haushaltsjahr 2016 vermeldet der Kämmerer. Damit hat die Stadt noch 455 Millionen Euro Schulden.

Was wurde im Kreis im Marburg-Biedenkopf teurer für die Bürger?

Das ist sehr viel schwerer zu beantworten - auch Landrätin Kristen Fründt tut sich mit einer Antwort schwer: "So ein Landkreis hat ja übergeordnete Aufgaben, deshalb können wir nicht sagen, wir schließen das Schwimmbad oder erhöhen die Parkgebühren."

Einige Punkte lassen sich doch nennen. So hat der Kreis:

die Leitstellengebühr erhöht, also Rettungseinsätze der Feuerwehr verteuert

die Gebühren für Baugenehmigungen erhöht

2012 die Kreisumlage erhöht, also den Anteil, den der Kreis von den Grund- und Gewerbesteuern der Gemeinden beantragt

Der letzte Punkt trifft die Bürger mittelbar, da das Geld, das der Kreis beansprucht, ja wiederum von den Gemeinden eingespart werden muss. So hofft der Kreis, dass eine gesenkte Kreisumlage wiederum seinen Bürgern zugute kommt; die Kreisumlage wurde 2015 wieder gesenkt und soll 2017 weiter sinken.

Wie schlagen sich die anderen Rettungsschirm-Gemeinden?

Sechs weitere Gemeinden erfüllen die Voraussetzung aus dem Rettungsschirm, drei Jahre in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Und so ist der dritte Aussteiger schon in Sicht: Vermutlich werde der Wetteraukreis den Schutzschirm schon bald verlassen, kündigte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) an.

Derzeit sind noch 98 Kommunen unter dem Schutzschirm versammelt . Der überwiegende Teil kann die Spar-Auflagen erfüllen - so hatte das Finanzministerium im vergangenen Oktober in einer Zwischenbilanz bekannt gegeben, dass zwei Drittel für 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen könnten. Insgesamt sei eine Milliarde mehr gespart worden als geplant.

Es gibt allerdings auch Sorgenkinder - und vielen anderen Kommunen in Hessen, die sich nicht unter dem Schutzschirm tummeln, geht es nicht so gut: Zuletzt berichtete der Landesrechnungshof von 174 Kommunen, die mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Ein zweites Hilfsprogramm schliesst der Finanzminister aber aus.