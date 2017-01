Zu wenig Lehrer, zu große Klassen, zu wenig Gehalt: In einem Brief an Kultusminister Lorz beklagen die Frankfurter Grundschulen ihre Lage. Das Ministerium sieht aber keinen Anlass für eine Ballungsraumzulage in teuren Städten wie Frankfurt.

Die Klassen in Frankfurts Grundschulen seien zu groß, das Gehalt zu niedrig, zu wenig Lehrer müssten sich um immer neue Aufgaben wie Ganztagsbetreuung, Inklusion oder die Integration von Flüchtlingen kümmern. Die Arbeitsbelastung sei für Frankfurts Grundschullehrer sowohl zeitlich als auch psychisch kaum zu bewältigen.

Das monieren 59 Schulleiterinnen und Schulleiter und 18 Konrektoren aus Frankfurt in einem Brief an Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Gut zwei Drittel der Frankfurter Grundschulen unterstützen die dreiseitige Erklärung, die hessenschau.de vorliegt.

Guter Unterricht gefährdet

In dem Brief beschreiben die Frankfurter Grundschullehrer ihre Lage nachdrücklich: In Klassen von bis zu 25 Schülern hätten oft mehr als 80 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen würden mit mangelhaften Deutschkenntnissen eingeschult. Dazu kämen behinderte Kinder mit speziellen Bedürfnissen und schwer traumatisierte geflüchtete Kinder.

Gleichzeitig werden in Hessen die Grund- und Förderschullehrer knapp. Wie viele Lehrer im kommenden Schuljahr konkret fehlen werden, steht noch nicht genau fest. Dennoch: "Guter Unterricht im herkömmlichen Sinn ist unter solchen Bedingungen nur noch unter erheblichen Abstrichen umzusetzen", resümieren die Pädagogen.

"Es werden permanent große Projekte an die Schulen gegeben. Dafür brauchen wir eine gute Personalversorgung", sagt Benedikt Gehrling, Sprecher der Frankfurter Grundschullehrer und Schulleiter der Erich-Kästner-Schule in Frankfurt. "In den letzten Jahren wurde es versäumt, dem nachzukommen. Wir sind relativ unvorbereitet an diese großen Aufgaben ran gegangen."

Finanzielle Anreize für Frankfurts Grundschullehrer

Laut Gehrling ist die Attraktivität des Grundschullehrer-Berufs bedeutend gesunken. "Die Bezahlung ist nicht gut, die Mieten in der Stadt sind sehr hoch und die Aufgaben hier sehr groß", erklärt er. Es müssten Anreize geschaffen werden, um Lehrer speziell nach Frankfurt zu locken. Zum Beispiel: mehr Gehalt. Gehrling könnte sich zum Beispiel eine Ballungsraumzulage für das Rhein-Main-Gebiet oder eine höhere Besoldungsstufe für Grundschullehrer vorstellen.

Weitere Informationen Lehrer-Besoldung Bundesweit werden Grundschullehrer nach der Besoldungsklasse A 12 bezahlt. Haupt-, Real- und Gymnasiallehrer bekommen meist A 13. In Hessen macht das effektiv einen Unterschied im Bruttogehalt von etwa 500 Euro monatlich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) stellt die Besoldungstabellen für Hessen online zur Verfügung. Ende der weiteren Informationen

"Noch vor sieben oder acht Jahren konnten wir Lehrer aus Rheinland-Pfalz nach Hessen holen", so Gehrling. Hier sei der Job aufgrund eines besseren Gehalts und guter Arbeitsbedingungen attraktiver gewesen. Heute sei das nicht mehr möglich. Junge Lehrkräfte wanderten eher in benachbarte Bundesländer ab.

Keine Extrawurst für Frankfurt

Für das Kultusministerium sei die Besoldung nicht das ausschlaggebende Argument, sagt Sprecher Stefan Löwer. "Das Problem ist eher, dass nicht genug Personal vorhanden ist." Kurzfristig seien viele neue Stellen geschaffen worden - unter anderem knapp 2.000 neue Stellen für die Integration geflüchteter Kinder und Jugendliche. Deshalb sei der Arbeitsmarkt zurzeit leer gefegt, der Bedarf hoch. Immerhin darin sind sich Löwer und Gehrling einig.

Weitere Informationen Schüler pro Klasse Den offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes zufolge saßen in Frankfurt im vergangenen Schuljahr durchschnittlich 20,6 Kinder in einer Grundschulklasse. Damit lag Frankfurt nicht so weit vom Landesdurchschnitt von 19,6 Kindern entfernt. Die größten Grundschulklassen gibt es in Offenbach (21,6), die kleinsten im Odenwaldkreis (17,9). Ende der weiteren Informationen

"Unser Bestreben ist es, langfristig die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, denn Bewerber gibt es viele", so Löwer. Mittelfristig plane das Kultusministerium Haupt-, Real- und Gymnasiallehrer ohne Anstellung umzuschulen und ihnen an Grundschulen einen Berufseinstieg zu ermöglichen.

Pensionäre aus dem Ruhestand

Erst kürzlich hatte Kultusminister Lorz pensionierte Lehrer und Lehrer kurz vor der Rente gebeten, in den Schuldienst zurückzukehren oder ihren Dienst zu verlängern.

An dieses Vorhaben glaubt Gehrling allerdings nicht. "Das ist nur eine kurzfristige Lösung. Menschen über 65 sind auch ein Stück weit erschöpft. Aber Brennpunktschulen fordern den ganzen Mann oder die ganze Frau."