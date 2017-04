Elektroschocker statt Schusswaffe: In brenzligen Situationen sollen Polizisten mit dem Gerät Angreifer auf Abstand halten. Ob das gelingt, soll ein Probelauf jetzt in Frankfurt zeigen.

Hessen testet als drittes Bundesland in Deutschland Elektroschocker bei der Polizei. Der Probelauf beginnt am 1. Mai beim Überfallkommando der Frankfurter Polizei, wie der Sprecher des Innenministeriums, Michael Schaich, am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Die Wirkungsweise der nach dem Hersteller auch "Taser" genannten Geräte berge für Menschen zwar weniger Risiken als ein Schusswaffengebrauch. Für die Einsatzkräfte steige aber das Risiko, weshalb spezielle taktische Konzepte erforderlich seien.

Vorreiter Berlin und Rheinland-Pfalz

Derzeit benutzten in Hessen nur Spezialeinheiten (SEK) die "Distanz-Elektroimpulsgeräte" (DEIG). In Rheinland-Pfalz testen bereits 84 Beamte der Trierer Polizei zehn Elektroschocker. Vorreiter war Berlin.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hessen sieht den Probelauf positiv. Sie hat Innenminister Peter Beuth (CDU) aber gebeten, den Test auf ein Revier in der Innenstadt und eines auf dem Land zu erweitern, wie der Landesvorsitzende Andreas Grün sagte. Das Überfallkommando der Frankfurter Polizei sei nicht der klassische Fall für täglichen Einsätze, bei denen die Geräte den Einsatz von Schusswaffen verhindern könnten.

Die GdP hatte sich für einen Probelauf über die Spezialeinheiten hinaus stark gemacht. Damit könne eine Lücke zwischen Schlagstock oder Pfefferspray und der Schusswaffe geschlossen werden. Die DEIG verschießen nadelähnliche Pfeile an dünnen Drähten. Treffen diese auf einen Menschen, wird er laut GdP durch Stromimpulse für kurze Zeit völlig außer Gefecht gesetzt.

Taser weltweit im Polizei-Einsatz

Die Geräte seien bereits in mehr als 100 Ländern im Einsatz, sagte Grün. Darunter seien Österreich, die Schweiz, Frankreich und England. "Viele Kollegen wollen das." Damit könnten unter anderem posttraumatische Belastungen von Polizisten vermieden werden, die zur Schusswaffe greifen mussten.

Die Elektroschocker dürften aber nur eingesetzt werden, wenn mindestens ein Zweiterteam unterwegs sei, und "nur bei einem Störer und einer stabilen Lage". Eine klassische Einsatzsituation könne so aussehen: Vier bis fünf Kollegen werden zu einer Situation von häuslicher Gewalt gerufen und müssten einen zwei Meter großen tobenden Mann aus seiner Wohnung holen.

Sendung: hr3, 7. April 2017, 17.30 Uhr