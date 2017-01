zum Artikel Kampf gegen Müllberge : Frankfurt diskutiert über Pfand für Kaffeebecher

Frankfurt: Schnell noch in der Bahn einen Cappuccino trinken, dann zur Arbeit. "Coffee to go" ist praktisch, produziert aber Unmengen an Müll. In Frankfurt wird nun über ein Pfandsystem für die Pappbecher diskutiert. [mehr]