"Klasse Ergebnis", "bitteres Resultat", "Furchtbar": Je nach Lager hat Hessens Politik mit Glückwünschen und Enttäuschung auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen reagiert.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gratulierte CDU-Landtagsfrakitionschef Armin Laschet am Sonntagabend zum "klasse Ergebnis" seiner Partei in Nordrhein-Westfalen. Die Union werde "selbstbewusst und mit klarem Kompass, aber ohne Überheblichkeit in den Bundestagswahlkampf ziehen". "Der Ausgang der Wahl gibt uns weiteren Schwung für die kommenden vier Monate."

Auch die hessische FDP gratulierte ihren Parteifreunden in NRW. "Christian Lindner und sein Team haben erreicht, dass die FDP drittstärkste Kraft im bevölkerungsreichsten Bundesland wird", sagte Hessens Landeschef Stefan Ruppert. Man habe nun "eine beachtliche Basis für das Erreichen eines der wichtigsten Ziele, den Wiedereinzug der Freien Demokraten in den Bundestag".

Enttäuschung bei SPD und Grünen

Hessens Grünen-Landeschef Kai Klose sprach von einem "bitteren Resultat" für seine Partei. Die Grünen müssten sich "jetzt erst recht eigenständig und mit klarem Profil für Ökologie, Gerechtigkeit und offene Gesellschaft" einsetzen, twitterte Klose.

Tief enttäuscht zeigte sich auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. "Furchtbar", twitterte der nordhessische SPD-Bundestagsabgeordnete. Mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gehe "eine echte Type", die der Politik fehlen werde.

CDU gewinnt - SPD stürzt ab

Nach ersten Hochrechnungen hat die CDU die Landtagswahl in NRW gewonnen und der SPD eine beispiellose Niederlage beigebracht. Die FDP feierte ihr bestes NRW-Ergebnis seit 50 Jahren. Deutliche Verluste mussten auch die Grünen hinnehmen. Die Linke gewann hinzu und bangte um den Einzug in den Landtag. Die AfD schaffte es in den NRW-Landtag. Ministerpräsidentin Kraft erklärte nach den ersten Hochrechnungen ihren Rücktritt als SPD-Chefin.

