Fünf Bürgermeisterwahlen in Hessen

In fünf hessischen Kommunen werden am Sonntag Bürgermeister gewählt. In Wolfhagen und Nauheim ist den Kandidaten ein stressfreier Nachmittag gewiss.

Reinhard Schaake dürfte den Sekt schon kalt gestellt haben. Der 57-Jährige ist bereits drei Mal zum Bürgermeister von Wolfhagen bei Kassel gewählt worden. Bei der letzten Wahl 2011 hatte er sich bei einem Gegenkandidaten klar durchgesetzt. Diesmal steht Schaake allein auf dem Wahlzettel.

Bei den insgesamt fünf Bürgermeisterwahlen in hessischen Gemeinden ist Jan Ludwig Fischer (CDU) in einer ähnlich komfortablen Position. Auch gegen den Bürgermeister von Nauheim bei Groß-Gerau, der eine zweite Amtszeit anstrebt, fand sich kein Mitbewerber.

Stichwahl in Lahnau

Dagegen kommt es in Amöneburg (Marburg-Biedenkopf) zu einem Dreikampf unter Männern: Bürgermeister Michael Plettenberg bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Seinen Posten streitig machen ihm der ebenfalls parteilose Stefan Backhaus sowie Rainer Wiegand von der Anarchistischen Pogo Partei Deutschlands (APPD).

Für die Bürger in Lahnau (Lahn-Dill) gibt es eine Stichwahl: Silvia Wrenger-Knispel (CDU) und Markus Velten (Wählergemeinschaft geo) streiten sich in der zweiten Runde um die Nachfolge von Bürgermeister Eckhard Schultz (SPD), der nicht mehr kandidiert hatte.

Vier Bewerber in Bischofsheim

In Bischofsheim (Groß-Gerau) gehen gleich vier Kandidaten ins Rennen. Dabei muss sich Amtsinhaberin Ulrike Steinbach (SPD) gegen Ingo Kalweit (CDU), Jörg Knoch (BFW) und den parteilosen Thomas Wolf durchsetzen.

Ergebnisse der Wahlen dürften gegen 19 Uhr vorliegen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 19.03.2017, 19.30 Uhr