Der FDP-Landtagsfraktionschef René Rock zeigt sich im Sommerinterview des hr-hernsehens offen für neue Koalitionen in Hessen. Und er erklärt, warum er mit SPD-Chef Schäfer-Gümbel lieber Kaffee trinken würde, als mit Ministerpräsident Bouffier (CDU).

Christdemokraten und Liberale - lange war das in Hessen eine feste Allianz. "Jetzt sind wir nicht mehr so nah an der Union", betonte FDP-Fraktionschef René Rock im Sommerinterview des hr-hernsehens. Die CDU sei "nicht mehr allererster Partner" für seine Partei. Das sieht Rock gut ein Jahr vor der Landtagswahl als Zeichen dafür, dass sich die Verhältnisse in der hessischen Parteienlandschaft normalisiert hätten.

Es komme auf Inhalte an, unterstrich der neue Fraktionschef der Liberalen, der kürzlich Florian Rentsch abgelöst hat. Rock will seine Partei nach eigenen Worten breiter aufstellen und ihr ein sozialeres Gesicht geben.

Hessen brauche eine neue Agenda, die das Land für 2030 fit mache: mit Bildung, Energiepolitik, Infrastruktur und Digitalisierung. Gerade beim letztgenannten Thema "haben wir die besten Möglichkeiten". Wer diese Bereiche nach vorne bringen wolle, der könne Partner der FDP sein.

Die Wahl 2013 "hat die FDP verändert"

Der mit 5,0 Prozent enorm knappe Wiedereinzug in den Landtag im Jahr 2013 habe die FDP verändert. "Es hat jeden ja persönlich betroffen. Ich bin damals ins Bett gegangen und war kein Abgeordneter mehr und bin morgens aufgestanden und war wieder im Hessischen Landtag." Das habe die FDP verändert, auch im Umgang mit anderen Parteien: "Ich bin sicherlich kein Fan der Linkspartei in Hessen, aber ich würde mich nicht freuen, wenn sie aus dem Landtag fallen würden."

Weitere Informationen hr-Sommerinterviews 3.7. René Rock (FDP)

10.7. Janine Wissler (Die Linke)

6.8. Tarek Al-Wazir (Die Grünen)

13.8. Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD)

20.8. Volker Bouffier (CDU) Ende der weiteren Informationen

Die derzeitige schwarz-grüne Landesregierung verstärke nur "negative Seiten", sagte Rock. "Wir haben die Grünen im Wirtschaftsministerium, die die Infrastruktur mit einer niedrigen Priorität besetzen, und wir haben die Union im Sozialministerium, die seit fünf Jahren nichts im Bereich frühkindliche Bildung macht." Scharf kritisierte Rock den Bau neuer Windkraftanlagen: "Sie sind das Symbol einer falschen Energiepolitik."

Ehe für alle "soll okay sein"

Zur gerade im Bundestag verabschiedeten Ehe für alle sagte Rock: "Das ist in Ordnung, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Es ist nicht mein Lebensmodell, aber wenn das Menschen anstreben, dann soll das okay sein." Und auf die Frage, ob er lieber mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) oder SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel Kaffee trinken wolle, sprach sich Rock für Schäfer-Gümbel aus. Bouffier rede zu viel, Schäfer-Gümbel höre auch mal zu.

Sendung: hr-fernsehen, 3. Juli 2017, 22.45 Uhr