Der Kämmerer von Darmstadt hat die Notbremse gezogen: Wegen eines millionenschweren Lochs im Haushalt wird die Landesgartenschau gestrichen. Jetzt könnte Fulda einspringen.

Rund um den Badesee Großer Woog wird 2022 keine Landesgartenschau stattfinden. Die Stadt Darmstadt hat am Dienstag abgesagt. Das Loch im städtischen Haushalt ist einfach zu groß: Dem größten Steuerzahler der Stadt, dem Pharmaunternehmen Merck, steht in diesem Jahr eine Rückzahlung zu. Der erste Nachtragshaushalt 2017 hat ein Defizit von 18,8 Millionen Euro, selbst wenn die geplante Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer das Parlament passiert wie im Sparpaket vorgesehen. Also keine Landesgartenschau in Darmstadt, denn dafür wäre ein zweistelliger Millionenbetrag fällig geworden.

Erst Bad Schwalbach, dann Fulda?

Einspringen könnte nun möglicherweise Fulda. Die Stadt könnte die bei ihr für 2026 geplante Landesgartenschau um vier Jahre vorziehen. Fulda sei gefragt worden und überlege, früher auszurichten, teilte das hessische Umweltministerium am Mittwoch mit. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) habe zugesagt, "dies zu prüfen und eine zeitnahe Befassung und Entscheidung der städtischen Gremien zu ermöglichen."

Die Landesgartenschau findet alle vier Jahre statt. 2014 war Gießen an der Reihe. Die nächste ist im Jahr 2018 in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) geplant.