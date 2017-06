Ein bislang unter Verschluss gehaltener Behördenbericht legt nahe, dass der Verfassungsschutz einen frühen Hinweis auf den NSU in Hessen ignoriert hat. Bringt das die Landesregierung in Bedrängnis? Antworten vom hr-Landtagskorrespondenten.

Wusste der hessische Verfassungsschutz schon vom nationalsozialistischen Untergrund NSU, bevor dieser 2011 aufflog? Hat Rechtsextremismus in den 1990er Jahren in Hessen doch eine größere Rolle gespielt? Bisher haben sowohl Verfassungsschutz wie auch Landesregierung das immer abgestritten. Zumindest Hinweise in die andere Richtung liefert ein bislang geheimer NSU-Bericht des Verfassungsschutzes, von dem am Montag zuerst die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss berichtet hatte. Jetzt sind neue Passagen aus dem Bericht bekannt geworden, die viele Fragen aufwerfen, wie hr-Landtagskorrespondent Nicholas Buschschlüter findet.

Was sind das für Hinweise?

Dem hr-Landtagsstudio liegen Teile des Zwischen- und des Abschlussberichts des hessischen Verfassungsschutzes zum NSU vor, aus den Jahren 2013 und 2014. Der Bericht war vom ehemaligen Innenminister Boris Rhein (CDU) in Auftrag gegeben worden. Damals sollten alle Akten, die einen möglichen Bezug zum NSU oder Rechtsextremismus in Hessen hatten, nochmal geprüft werden.

In einem Schreiben vom August 1999 steht laut Bericht ein Hinweis auf "National Sozialistische Untergrundkämpfer Deutschlands", in einem Briefwechsel zwischen dem hessischen Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) und dem Verfassungsschutz eines anderen Bundeslands. Diesem Hinweis ist aber zumindest von hessischer Seite nicht nachgegangen worden. In dem Bericht steht: "Auf Grund der Unterrichtung relevanter Stellen durch die zuständige Behörde führte das LfV Hessen 2013 keine weiteren Maßnahmen durch."

Dieser Hinweis widerspricht vielen bisherigen Zeugenaussagen von Verfassungsschützern im Ausschuss, die beteuert hatten, der NSU sei bis 2011 kein Thema in ihrer Behörde gewesen. Unklar ist auch, ob irgendein hessischer Innenminister den Bericht überhaupt gelesen hat.

Wieso wird dieser Bericht erst jetzt bekannt?

Weil er bisher als geheim eingestuft worden war, der Abschlussbericht sogar bis zum Jahr 2134. Nur der Linken im Landtag ist es durch ständiges Bohren gelungen, dass jetzt zumindest Teile davon im Untersuchungsausschuss angesprochen werden konnten. Der Rest des Berichts ist nach Linken-Aussage immer noch geschwärzt und kann nur mittels eines mühseligen Verfahrens eingesehen werden.

Hätte die Informationen schon früher im Ausschuss verwendet werden können, wären viele Zeugenbefragungen sicherlich anders verlaufen. Auch eine Anlage, die Aufschluss über den NSU-Hinweis liefern könnte, ist bisher als geheim eingestuft.

Kann der Bericht die Landesregierung in Bedrängnis zu bringen?

Vor allem die CDU hat bisher stets betont, dem Verfassungsschutz seien damals keine gravierenden Fehler unterlaufen, der Inlandsgeheimdienst habe nichts vertuscht, und Anzeichen von Rechtsterrorismus habe es in den 1990er/2000er Jahren in Hessen auch nicht gegeben.

Da gibt es nach den jetzt bekannt gewordenen Informationen doch erhebliche Fragezeichen. Es gibt nicht nur diesen einen NSU-Bezug, der nicht verfolgt wurde, sondern laut Bericht auch rund 400 Hinweise auf möglichen Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Rechtsextremisten. Der Bericht resümiert stattdessen, es hätten sich keine Hinweise zu einem terroristischen Verhalten von Rechtsextremisten und keine Bezüge zu den Straf- und Gewalttaten des NSU gefunden. Dass all diese Informationen als Geheimsache bis 2134 eingestuft wurden, trägt auch nicht zur Glaubwürdigkeit der Behörden bei.

Für Aufklärung sorgte auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nicht. Er sagte am vergangenen Montag im NSU-Untersuchungssauschuss, er kenne den Bericht nicht. Ein erheblicher Teil des im Bericht betrachteten Zeitraums (1992-2012) fiel in seine Amtszeit.