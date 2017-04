Mit der Veruntreuung von Millionen ist ein Banker in der Wetterau aufgeflogen. Das reißt eine finanzielle Lücke in den Etat einer Sparkasse - und eine personelle an der Spitze einer Gemeindevertretung.

Eine Veruntreuung von mehr als vier Millionen Euro hat im Rathaus der 5.200-Einwohner-Gemeinde Limeshain (Wetterau) Unruhe ausgelöst. "Ich war schon schockiert", sagte Bürgermeister Adolf Ludwig (SPD) am Mittwoch zu hessenschau.de. Das Geld verschwand zwar bei der Sparkasse Oberhessen, wie am Dienstag bekannt wurde. Aber Limeshain ist personell an wichtiger Stelle betroffen.

Denn der leitende Sparkassenangestellte, der die Veruntreuung gestand, hat in der Gemeinde ein wichtiges Amt - noch. Der 44-Jährige, ein Parteikollege Ludwigs, ist nicht nur Mitglied der Gemeindevertretung. Er ist erst vor einem Jahr auch zum Vorsitzenden des Parlaments gewählt worden, wie die Gemeinde am Mittwoch bestätigte.

Abwarten und vertreten

Ein geständiger Millionen-Dieb, der die Sitzungen leitet, zu Bürgerversammlungen einlädt und die gewählten Vertreter der Bürger bei offiziellen Anlässen repräsentiert? In diese Verlegenheit wird Limeshain nach Ansicht von Bürgermeister Ludwig nicht kommen. Der Beschuldigte ist wegen fehlender Fluchtgefahr zwar auf freiem Fuß. Eine Rücktrittserklärung gab es auch nicht. Ludwig geht aber nicht davon aus, dass der 44-Jährige zurzeit Wert auf die Ausübung seines kommunalpolitischen Amtes legt.

Daher werde wohl die Abwesenheitsregelung greifen: Die Aufgaben des Gemeindevertretungsvorsitzenden übernimmt demzufolge die aktuelle Stellvertreterin. An eine Abwahl des SPD-Politikers ist laut Ludwig vorerst nicht gedacht. "Wir werden ganz in Ruhe die Ermittlungen abwarten."

Bei seinen Vernehmungen hatte der Sparkassenmitarbeiter gestanden, auf der Arbeit nach und nach mehr als vier Millionen Euro veruntreut und sich selbst überwiesen zu haben. Mehr als drei Millionen Euro fand die Staatsanwaltschaft auf beschlagnahmten Konten des Mannes. Die Sparkasse war bei einer internen Überprüfung auf den Fall gestoßen und hatte Anzeige erstattet.

Sendung: hr-iNFO, 12.04.2017, 13.00 Uhr