Er hatte einen geplanten Auftritt von AfD-Chefin Frauke Petry auf Facebook kritisiert - das war aber nicht rechtmäßig, entschied nun der Verwaltungsgerichtshof. Frankfurts Oberbürgermeister muss den Eintrag löschen.

Niederlage für Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD): Wie ein Pressesprecher des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel (VGH) hessenschau.de am Donnerstag bestätigte, muss das Stadtoberhaupt einen umstrittenen Facebook-Post löschen. Das beschloss der 8. Senat bereits am Dienstag.

In dem besagten Post vom März hatte Feldmann auf seinem offiziellen Account die Entscheidung des Wirtschaftsclubs Rhein-Main kritisiert, eine Diskussion mit der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry zu veranstalten. Unter anderem schrieb er, die AfD bekäme so eine "völlig unnötige Plattform" und: "AfD? AUSLADEN!"

Die Veranstaltung war damals hoch umstritten, sorgte für den Rücktritt eines Wirtschaftsclub-Beirats und wurde letztlich abgesagt, angeblich aufgrund von Sicherheitsbedenken - wenige Stunden, nachdem Feldmanns Post erschienen war.

Zunächst war die AfD noch vor Gericht gescheitert: Im April hatte sie per Eilantrag gefordert, dass der OB den Eintrag unverzüglich löscht. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte damals entschieden, dass keine Eilbedürftigkeit bestehe - die besagte Veranstaltung war damals ja schon lange abgesagt. Unter anderem die Frankfurter Rundschau hatte damals darüber berichtet.

Nun hingegen kassierte Feldmann eine Niederlage - und handelte offenbar schon entsprechend. Auf seinem Facebook-Account ist der besagte Post jedenfalls nicht mehr zu finden.