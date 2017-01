Der Gießener Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer ist in Nordrhein-Westfalen mit der Aufarbeitung des Falls Anis Amri betraut worden. Er soll mögliche Fehler der Sicherheitsbehörden rund um den Terrorakt aufdecken.

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri haben die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden möglicherweise Fehler gemacht. Diese soll der Gießener Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer herausarbeiten.

Kretschmer werde als Sonderbeauftragter Zugang zu allen Akten und Unterlagen erhalten und "völlig autark arbeiten", sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Der 51-jährige Jurist lehrt Strafrecht an der Justus-Liebig-Universität Gießen und verfügt nach Angaben der Landesregierung auch über Expertise im europäischen Ausländerrecht.

Es gehe darum, den Terrorfall Amri und mögliche Fehler in Nordrhein-Westfalen rasch aufzuarbeiten. Die Politik sei es den Opfern und Angehörigen schuldig, die Vorgänge um den Anschlag aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Bis Ende März solle das Gutachten vorliegen.

NRW-Innenminister unter Druck

Die nordrhein-westfälischen Behörden stehen unter Druck , weil Amri zeitweise in dem hessischen Nachbarland gelebt hatte und die dortigen Behörden auch für das Asylverfahren des Terroristen zuständig waren. Die Opposition im Landtag wirft Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) massive Versäumnisse im Zusammenhang mit Amri vor und fordert Jägers Rücktritt.

Der Islamist Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Schwerlaster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. Den Behörden in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und im Bund war er als Gefährder bekannt. Amri war auch von den Sicherheitsbehörden überwacht worden.