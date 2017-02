Noch hält Hessen an den umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan fest. Die mitregierenden Grünen fühlen sich zunehmend unwohl dabei. Nicht nur Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir drängt die Bundesregierung zu einer Neubewertung der Lage.

Im Konflikt um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan fordern die Grünen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Neubewertung der Sicherheitslage in dem Krisenstaat. "Wir hoffen sehr, dass Sigmar Gabriel seinem neuen Amt gewachsen ist und endlich die Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan an die Realität anpasst", sagte Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) dem "Spiegel".

"An die Realität anpassen": Hessens Vize-Minsterpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) Bild © picture-alliance/dpa

Diese Einschätzung der Bundesregierung entscheide darüber, ob von den zuständigen Bundesländern dorthin abgeschoben werden könne oder nicht, sagte Al-Wazir. Er betonte dies, weil das von einer schwarz-grünen Koalition regierte Hessen bislang trotz Kritik an Abschiebungen festhält – anders als Bundesländer wie Schleswig-Holstein. Dort gilt ein zunächst dreimonatiger Abschiebestopp. Auch andere Bundesländer zweifeln aufgrund der Einschätzung des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) daran, dass es sichere Regionen in Afghanistan gibt.

Die schwarz-grüne Koalition in Hessen bewertet Abschiebungen nach Afghanistan nicht erst jetzt unterschiedlich. Die CDU befürwortet sie. Die Grünen fordern dagegen schon länger vom Bund, die Sicherheitslage kritischer zu bewerten als bisher und damit auch jene Abschiebungen in das Land zu unterbinden, die Hessen als zuständiges Bundesland vollzieht. Die Kompromisslinie in der schwarz-grünen Koalition lautet bisher, jeder Fall müsse intensiv und individuell geprüft werden. In Berlin drängt vor allem Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) trotz Kritik auf Abschiebungen nach Afghanistan.

Nouripour: Lage ist dramatisch

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour von den Grünen. Bild © picture-alliance/dpa

Demgegenüber hat auch der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour (Grüne) Außenminister Gabriel am Samstag dazu aufgerufen, die Sicherheitssituation in Afghanistan neu beurteilen zu lassen. Er hoffe, dass Gabriel seinen neuen Posten dazu nutze, die Lage realistisch einzuschätzen, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Der Politiker ist gerade von einer Reise aus dem Land zurückgekehrt. Er bezeichnet die Sicherheitslage dort als dramatisch

Die Analyse müsse um die Beobachtungen von Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtlern vor Ort erweitert werden. Eine Einschätzung von Mitarbeitern der deutschen Botschaft reiche nicht aus, da diese sich nicht frei bewegen könnten. Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann hat laut "Spiegel" bereits vor einer Woche den Außenminister Gabriel auch im Namen aller neun grünen Landesminister und Senatoren in einem Brief "dringend um eine aktualisierte Bewertung der Sicherheitslage“ gebeten.

Bisher gab es drei Sammelabschiebe-Flüge von Deutschland nach Afghanistan. Zwei Maschinen mit insgesamt 59 Menschen starteten in Frankfurt. Im bislang dritten Sammelflug, der von München startete, saßen in der Nacht zum Donnerstag 18 abgelehnte Asylbewerber - vier von ihnen aus Hessen.