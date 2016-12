In der Kritik: Mürvet Öztürk

In der Kritik: Mürvet Öztürk Bild © picture-alliance/dpa

Die hessischen Grünen haben ein Parteiordnungsverfahren gegen die fraktionslose Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk eingeleitet. Die Partei will die ehemalige Fraktionssprecherin für Integration und Migration offenbar loswerden.

Es gilt als sicher, dass Öztürk nach dem Willen der Parteispitze die grüne Partei verlassen soll. Auch wenn in dem Antrag das Ziel eines Parteiausschlusses von Mürvet Öztürk nicht offen benannt ist. Der politische Geschäftsführer der Grünen, Jochen Ruoff , sagte hr-iNFO, Öztürk verhalte sich bei Abstimmungen im Landtag parteischädigend. Sie unterstütze Anträge anderer Fraktionen, die sich gegen grüne Positionen richteten.

Laut Ruoff gab es besonderen Anlass zur Kritik, als die Vertreter des Landtags für die Bundesversammlung bestimmt wurden, die den Bundespräsidenten wählen soll. Öztürk habe die linke und nicht die grüne Liste unterstützt. "Dadurch haben die Grünen einen Sitz weniger in der Bundesversammlung, die Linke einen mehr", sagte Ruoff hr-iNFO.

Öztürk will Mandat nicht zurückgeben

Im September 2015 hatte die ehemalige Sprecherin für Integration und Migration ihre Fraktion im Streit um die Asylpolitik verlassen. Unter anderem wehrte sich Öztürk dagegen, dass mit Billigung der Grünen sichere Herkunftsländer bestimmt wurden, in die abgeschoben werden könnte. Öztürk ist seitdem fraktionslos, aber grünes Parteimitglied geblieben.

Den Aufforderungen der Fraktion, ihr Landtagsmandat zurückzugeben, kam Öztürk nicht nach. Dass sie trotz Rückzugs aus der Fraktion rechtlich nicht gezwungen werden kann, das Mandat zurückzugeben, räumen die Grünen ein. Allerdings wird bei den Grünen dieser "Mandatsraub" als ein Grund dafür genannt, warum das Parteiordnungsverfahren eingeleitet wurde.

Öztürk: Kann Vorwürfe nicht nachvollziehen

Die 44-jährige Öztürk bestätigte hr-iNFO, dass sie am 23. November über das Parteiordnungsverfahren informiert worden sei. Die Vorwürfe könne sie nicht nachvollziehen. Sie sei von der Parteispitze nicht angehört worden. Sie habe sich kein parteischädigendes Verhalten vorzuwerfen.

Manche in der grünen Spitze, so Öztürk, müssten sich fragen lassen, ob Meinungsvielfalt bei den Grünen noch etwas gelte. Sie habe immer das vertreten, was im grünen Wahlprogramm stehe.

Mitgliedsrechte eingefroren

Partei-Geschäftsführer Jochen Ruoff sagte, die Anrufung des Parteischiedsgerichts sei in Absprache mit Öztürks Kreisverband Lahn-Dill geschehen.

Es ist völlig offen, wie lange sich das Schiedsverfahren hinziehen könnte. Es gibt dafür keine Fristen. Ob am Ende ein Parteiausschluss steht, ist offen. Öztürks Mitgliedsrechte sind derzeit eingefroren. Es wird schon länger spekuliert, dass die jetzt Fraktionslose sich einer anderen Fraktion anschließen könnte - beispielsweise der Linken. Öztürk wollte solche Mutmaßungen gegenüber hr-iNFO nicht kommentieren.