Nirgends zahlen Bürger so viel Grundsteuer wie im kleinen Nauheim bei Rüsselsheim. Und nirgends wurde die kommunale Abgabe zuletzt so stark erhöht wie in Hessen. Städte und Gemeinden machen das Land dafür verantwortlich.

Eine Erhöhung der Grundsteuer B kostet einen Hausbesitzer oder Mieter vielleicht nur 100 oder 200 Euro mehr im Jahr. Aber vom hr dazu befragte Rentner in Gießen und in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) klagen, dass sie sich ihr Haus inzwischen fast nicht mehr leisten könnten. Ein junger Hausbesitzer aus Mörfelden-Walldorf beschwert sich in der hessenschau über mehrfache Erhöhungen.

Weitere Informationen Unterschiedliche Hebesätze Der Hebesatz liegt in Eschborn (Main-Taunus) bei 140 Prozent, in Nauheim (Groß-Gerau) dagegen bei 960. Allgemein gibt es große Unterschiede in Hessen bei der Grundsteuer B, die Hausbesitzer wie Mieter zahlen müssen und die für nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen gilt. Der Bund der Steuerzahler Hessen fordert eine Obergrenze von 600 Prozent. Einen Überblick über die Hebesätze im Land und die größten Steigerungen gibt es hier . Ende der weiteren Informationen

Wenn eine Gemeinde oder eine Stadt Geld braucht, erhöht sie fast automatisch die Grundsteuer B. Denn damit kommt richtig Geld in die Kasse, wie eine Aufstellung des Statistischen Landesamts zeigt. In Wiesbaden zum Beispiel rund 59 Millionen Euro im Jahr. In Frankfurt waren es zuletzt mehr als 200 Millionen. In Eschborn allerdings nur gut drei Millionen. Die reiche Main-Taunus-Kommune hat es nicht nötig, mit der Grundsteuer Geld zu verdienen, und ist damit ein absoluter Sonderfall.

Grundsätzlich ist die Grundsteuer seit 2011 fast überall in Hessen kräftig gestiegen: im Schnitt um genau 50 Prozent, wie der Bund der Steuerzahler Hessen in einer Aufstellung mit allen 426 Kommunen berichtet. In Extremfällen wie Nauheim (Groß-Gerau), Kronberg (Hochtaunus) oder Cornberg (Hersfeld-Rotenburg) hat sich der Hebesatz in dieser Zeit mehr als verdoppelt oder sogar verdreifacht. Nach einer Analyse der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY stiegen die Sätze seit 2011 nirgends so stark wie in Hessen.

Hat das Finanzministerium Schuld?

Zum Teil gehen die Erhöhungen wohl auf eine dringende Empfehlung des Landes zurück. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will das allerdings nicht offen sagen. Es gelte die kommunale Selbstbestimmung. Bürger sollten sich bei Erhöhungen bei ihrer Kommune beschweren. Im Übrigen liege das Land im Bundesdurchschnitt, teilt der Minister mit.

Diese Angabe aus dem Finanzministerium lässt sich statistisch belegen. 2015 lag der Grundsteuer-Hebesatz bundesweit bei 455 Prozent. In Hessen lag er leicht darunter, bei 444 Prozent. Die Zahlen für 2016 stehen noch aus.

Kommunen schieben bei einer Erhöhung allerdings gern dem Finanzministerium den Schwarzen Peter zu. Zum Beispiel argumentieren Gießen und Hirschhorn (Bergstraße), sie hätten die Grundsteuer erhöht, weil sie unter dem Schutzschirm des Landes für stark verschuldete Kommunen quasi dazu gezwungen seien. Die Stadt Wiesbaden begründet es damit, dass der neu gestaltete Kommunale Finanzausgleich des Landes dazu einen starken Anreiz gebe. Wieder andere Kommunen berufen sich auf einen Erlass des Landes , wonach sie andernfalls ihren Haushalt nicht genehmigt bekommen könnten.

Große Unterschiede

Die Städte und Gemeinden entscheiden selbst über die Grundsteuer B und können versuchen, auch über andere Wege zu Geld zu kommen. Die Unterschiede bei der Grundsteuer B sind deshalb groß.

Eine Eigentumswohnung in einem Neubau kostet in Eschborn nur etwa 250 Euro im Jahr an Grundsteuer. In Frankfurt, Wiesbaden oder Kassel dagegen etwa 850 Euro. Und in Nauheim fast 1.700 Euro - die Gemeinde bei Rüsselsheim erhebt nicht nur den höchsten Grundsteuersatz im Land, sondern laut den Wirtschaftsprüfern von EY in ganz Deutschland.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Mehr als 1.000 Euro im Jahr allein für die Grundsteuer für eine Eigentumswohnung findet der Bund der Steuerzahler zu viel, wie Joachim Papendick vom hessischen Landesverband sagt. Darüber hinaus treffe ein hoher Satz auch Mieter, denn die Grundsteuer kann auf die Nebenkosten umgelegt werden.

Grundsätzlich ist der Bund der Steuerzahler Hessen dafür, dass Kommunen nicht noch mehr Schulden machen. "Aber eine Erhöhung der Grundsteuer sollte dafür das letzte Mittel sein", meint Papendick. Kommunen sollten stärker sparen und zum Beispiel mehr zusammenarbeiten, mehr ehrenamtliche Arbeit einfordern und unnötige Leistungen einstellen.

Auch wenn die Hebesätze im Bundesdurchschnitt liegen, sind die Pro-Kopf-Einnahmen durch die Grundsteuer in Hessen laut Bund der Steuerzahler viel höher als anderswo. Ein Ende der Steuererhöhungen sei nicht abzusehen. Dieses Jahr erhöhte demnach bereits ein Viertel der Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern die Grundsteuer. Bis zum Ablauf der Frist im Sommer könnten noch mehr Kommunen dazu kommen.

Weitere Informationen Protest gegen Grundsteuer-Erhöhung Protest gegen die deutliche Erhöhung der Grundsteuer regt sich zum Beispiel im südhessischen Mörfelden-Walldorf. Dort wurde der Hebesatz in den vergangenen Jahren dreimal angehoben, derzeit liegt er bei 790 Punkten. Norbert Birkwald hat eine Petition gegen die erneute Erhöhung gestartet, bislang haben gut 850 Bürger unterschrieben.

Birkwalds Widerspruch gegen die Erhöhung blieb jedoch erfolglos: Die Stadt argumentiert mit Verweis auf die Rechtssprechung, dass es keine Obergrenze für den Hebesatz der Grundsteuer B gebe. Dietmar Treber von der Fraktion DKP/Linke Liste in der Stadtverordnetenversammlung klagte gegen die Erhöhung von vor drei Jahren. Ein Gerichtsurteil steht noch aus.

Bürgermeister Heinz-Peter Becker (SPD) hält die Klage für aussichtslos. An der Erhöhung führe ohnehin kein Weg vorbei. Andernfalls verfehle die Stadt das Ziel, aus dem Schutzschirmprogramm für hoch verschuldete Kommunen bis 2018 auszusteigen. Die Erhöhung der Grundsteuer bringe der Stadt Millionen an Mehreinnahmen. Ende der weiteren Informationen

