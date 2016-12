In die Sicherheit will die Landesregierung investieren - etwa mit 500 zusätzlichen Polizei-Stellen.

Zusätzliche Beamte und weniger Schulden: Das sind die Projekte der Regierung für nächstes Jahr. Aber die Opposition beklagt, dass das Geld falsch verteilt sei - wichtige Bereiche gingen leer aus.

1.100 Lehrer und 500 Polizisten zusätzlich: Das sind die wichtigsten Projekte des hessischen Haushalts für 2017, den der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsfraktionen CDU und Grünen verabschiedet hat.

Insgesamt will das Land 27,36 Milliarden Euro ausgeben, dem stehen 26,82 Milliarden Euro an Einnahmen gegenüber. 350 Millionen Euro neue Schulden will das Land aufnehmen - für das Jahr 2016 waren noch 638 Millionen Euro an Schulden eingeplant. SPD, FDP und Linke stimmten gegen den Etat.

2019 will die Regierung dann anfangen, Altschulden abzubauen. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte, es gebe gesetzlich keinen Spielraum, die derzeit höheren Einnahmen für neue Projekte zu verwenden. "Dieser Haushalt setzt den klaren Kurs für einen Haushalt ohne neue Schulden fort", sagte Schäfer.

Frank-Peter Kaufmann von den Grünen erklärte: "Wir werden die Mehreinnahmen zur Senkung der Schulden nutzen, und wir werden unsere vollständige Handlungsfähigkeit wiederherstellen." Großer Posten ist neben den Personalkosten und dem kommunalen Finanzausgleich die Integration der Flüchtlinge. Außerdem will das Land 80 neue Stellen in der Finanzverwaltung schaffen, um Steuerkriminelle zu verfolgen.

Opposition: Hessen lebt von seiner Substanz

Der SPD-Abgeordnete Norbert Schmitt warf Schwarz-Grün vor, nur von der Substanz Hessens zu leben. Die Investitionen in die Infrastruktur reichten nicht einmal aus, um die Landesstraßen zu erhalten, obwohl Schwarz-Grün 4,7 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stünden als der Vorgängerregierung.

Der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn kritisierte, dass sich die Landesregierung auf eine gute Konjunktur verlasse. "Woher nehmen Sie die Sicherheit?", fragte er die Regierung. Er verlangte, mehr in Digitalisierung und die Infrastruktur zu investieren und wollte Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen vom Solidaritätszuschlag befreien.

Wieder fällt das Wort vom "Nulpenverein"

"Wir haben über 90 Änderungsanträge gestellt, um deutlich zu machen, dass eine andere Politik möglich ist", sagte Linken-Fraktionschef Willy van Ooyen. Trotz der vielen neuen Lehrer werde zu wenig in Bildung investiert, stattdessen erhalte ein "Nulpenverein" mehr Geld. Mit dem Begriff hatte seine Amtskollegin Janine Wissler im Juli den Landesverfassungsschutz bezeichnet und war dafür gerügt worden. Die CDU wies Kritik zurück, Hessen habe eine zu geringe Investitionsquote. Pro Einwohner lägen die Zahlen vor vergleichbaren, SPD-geführten Bundesländern, sagte der Abgeordnete Walter Arnold.

Der Bund der Steuerzahler kritisierte erneut die Schaffung von insgesamt 3.000 Stellen. Dafür bestehe kein Spielraum, denn die wahren Schulden des Landes seien viel höher, wenn man etwa Pensions- und Beihilfeverpflichtungen hinzurechne.