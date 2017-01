Wie reagieren auf AfD, Pegida und Co?

Sie wollen beide Bundespräsident werden: Frank-Walter Steinmeier und Christoph Butterwegge. Am Dienstag war der eine in der Frankfurter Paulskirche zu Gast, der andere im Landtag. Das Thema Populismus einte und entzweite sie zugleich.

Frank-Walter Steinmeier, 61, steht im dunklen Anzug am Pult der Frankfurter Paulskirche: "Wir müssen Populisten genau dort den Riegel vorschieben, wo sie die demokratische Vielfalt aushebeln wollen", sagt er.

Christoph Butterwegge, 65, trägt ein rotes Poloshirt unter dem Sakko und sitzt im Presseraum des Landtags in Wiesbaden. "Soziale Gerechtigkeit wäre ein Mittel, die Gesellschaft wieder zu befrieden", sagt er.

Zwei Männer, die ein Thema haben: Wie sollen Politik und Land reagieren auf AfD, Pegida und den neuen Hass? Zwei Männer, die darauf an diesem Dienstag unterschiedliche Antworten finden. Zwei Männer, die der erste Mann im Staat werden wollen und für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren.

OB erfindet Titel: "Bundespräsident in spe"

Der Zufall des Terminkalenders hat sie am gleichen Tag ins Rhein-Main-Gebiet geführt. Es ist ein Hessen-Duell fast auf den Tag einen Monat vor der Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar. Butterwegge stellt sich im Landtag vor. Steinmeier, der das Landesparlament vor der Wahl nicht mehr besuchen wird, bekommt den Ignatz-Bubis-Preis der Stadt Frankfurt.

Den präsidialeren Rahmen mit einem Festakt genießt damit Außenminister und SPD-Politiker Steinmeier, dessen Wahl zum Präsidenten durch SPD, CDU und CSU als sicher gilt. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) begrüßt ihn gleich mehrfach als "Bundespräsident in spe".

Steinmeier lässt die Tagespolitik aus und beschreibt grundsätzlich, wie es eine Demokratie gefährdet, wenn sich Menschen mit gefühlten Wahrheiten in "Echokammern und Filterblasen" verschanzten und wie Pegida ("Wir sind das Volk") andere ausgrenzten. Das ist dem Anlass angemessen. Aber Steinmeier weiß auch, dass in diesen Tagen jedes seiner Wort gewogen wird, ob es nicht zu schwer oder zu leicht für einen künftigen Präsidenten ist.

Steinmeier warnt vor völkischem Denken

"Das demokratische Wir ist kein homogenes Wir, das demokratische Wir ist vielstimmig", wirbt Steinmeier für einen pluralistischen Demokratieraum, in dem respektvoll und an Fakten orientiert gestritten wird. Am entschiedensten wird er, als er sagt, dass völkisches Denken diesen Dialog aufkündigt.

Frank-Walter Steinmeier (l.) erhält den Bubis-Preis von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Bild © picture-alliance/dpa

Butterwegge hat an diesem Tag den kleineren Rahmen: einen Saal im Landtag mit einem halben Dutzend Journalisten und ein paar Politikern der Linkspartei, die ihn nominiert hat. Prognose: Er wird auch nach dem 12. Februar nicht Präsident, sondern in Köln Professor und Armutsforscher sein.

Ihn treibt um, dass sich das Bürgertum in der Krise nach seiner Beobachtung eher nach rechts wendet. Seine Antwort allerdings ist deutlich stärker an der Tagespolitik orientiert: "Man muss die AfD bekämpfen, aber man muss auch die Angst bekämpfen, die Menschen vor dem sozialen Abstieg haben."

Dafür müsse man die Armut bekämpfen, sagt Butterwegge, "das tut die Bundesregierung aber nicht." Teil der Regierung ist: Frank-Walter Steinmeier. Von ihm grenzt sich Butterwege noch einmal ab. "Was mir vorschwebt, ist eine Agenda der Solidarität als Gegensatz zur Agenda 2010", sagt er. Als Kanzleramtsminister hatte Steinmeier die Agenda 2010 mitgestaltet.

Weihnachtsmärkte und Hartz IV

Armut und Reichtum sind das Lebensthema Butterwegges. Mit einem stärkeren Sozialstaat würde es viele Probleme nicht geben, sagt er und erinnert daran, dass die Republik über die Sicherheit von Weihnachtsmärkten diskutiert, deren Besuch sich Hartz-IV-Mütter nicht leisten könnten.

Linken-Fraktionschef Willi van Ooyen mit Christoph Butterwegge (r.) im Landtag Bild © van Bebber (hessenschau.de)

Der Sozialforscher wird damit an diesem Tag seinem eigenen Anspruch gerecht, Präsidenten sollten politischer formulieren und weniger pastoral. Er weiß aber auch: Ihm bleiben nur die wenigen Tage bis zur Präsidentenwahl, um als Kandidat in den Landtagen der Republik gehört zu werden.

Steinmeier dagegen kann so gut wie sicher sein, dass die Paulskirche nur die Overtüre für eine Präsidentschaft ist, die einen solchen Rahmen zur Regel werden lässt. Über den Ignatz-Bubis-Preis sagt er darum: "Ich nehme den Auftrag dieses Preises gerne an und hoffe, dass wir gemeinsam streiten für diesen Demokratieraum mit Respekt, aber nicht verzagt."