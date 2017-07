In Hessen haben nur vier von zehn Grundschülern einen Betreuungsplatz nach dem Unterricht. Damit liegt das Land deutlich hinter dem Bundesdurchschnitt. Die Opposition im Landtag forderte mehr echte Ganztagsschulen in Hessen.

56 Prozent der Grundschüler in Deutschland nutzen nachmittags ein Betreuungsangebot. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie (pdf-Dokument) im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hervor. Bundesweit fehlen demzufolge rund 280.000 Betreuungsplätze.

In Hessen hingegen werden deutlich weniger Kinder nachmittags betreut. Rund 42 Prozent der 206.100 hessischen Grundschüler nutzen nach dem Unterricht ein Betreuungsangebot, wie das Kultusministerium am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Als Grund für den niedrigen hessischen Wert nannte Ministeriumssprecher Stefan Löwer das hohe Angebot in den neuen Bundesländern sowie in den Stadtstaaten.

Zahlen, wie viele Betreuungsplätze in Hessen fehlen, wurden nicht bekannt. Der Ausbau der Ganztagsangebote - vor allem an Grundschulen - sei jedoch eines der Hauptziele der Bildungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung, sagte Löwer. Er verwies darauf, dass sich im neuen Schuljahr 21 Schulträger, und damit fünf mehr als im vergangenen Jahr, beim Landesprogramm "Pakt für den Nachmittag" beteiligten.

Die Opposition im Landtag kritisierte nach Bekanntwerden der Studie die schwarz-grüne Landesregierung für ihre Schulpolitik. Der Pakt für den Nachmittag habe nichts zur Problemlösung beigetragen, hieß es von der SPD. Hessen brauche eine Offensive für mehr Lehrer, um die Grundschulen zu echten Ganztagsschulen auszubauen.

Ähnlich argumentierte die Linkspartei: In Hessen seien nicht einmal ein Prozent aller Grundschulen echte Ganztagsschulen. Jedes Jahr müssten Eltern fürchten, keinen der begehrten Betreuungsplätze zu erhalten.

Weitere Informationen

Wo werden die Grundschüler betreut?

Die größte Gruppe der hessischen Grundschüler mit Betreuungsplatz (rund 38.500 Schüler) besucht eine Schule, die mindestens an drei Tagen in der Woche Nachmittagsangebote macht. Fast 22.700 Erst- bis Viertklässler gehen nach der Schule in einen Hort. Nahezu 14.300 Erst- bis Viertklässler lernen an einer Schule mit "Pakt für den Nachmittag" - einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot von Schulträger und Land. Schätzungsweise 8.000 Jungen und Mädchen machen von dem täglichen freiwilligen Nachmittagsangebot ihrer Schule Gebrauch. 3.200 Grundschüler besuchen sogenannte gebundene Ganztagsschulen - mit einem verbindlichen Programm für den Nachmittag.

Ende der weiteren Informationen