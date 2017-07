Brennende Autos, fliegende Pflastersteine, verletzte Demonstranten und Beamte: Angesichts der Krawalle rund um den G20-Gipfel kommen weitere hessische Polizisten in Hamburg zum Einsatz.

Schon mehr als 1.000 hessische Polizisten waren bisher rund um den G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz. Nach den schweren Krawallen schickt das Land Verstärkung in die Hansestadt. Auf Bitten Hamburgs werde noch eine weitere Hundertschaft entsandt, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag in Wiesbaden mit.

Darunter seien Bereitschaftspolizisten und Beamte aus dem Polizeipräsidium Nordhessen. Die Truppe mit mehr als 100 Kräften sei auf den Einsatz vorbereitet gewesen und habe unmittelbar abreisen können.

Wohl keine hessischen Beamten verletzt

"Wir sind solidarisch mit Hamburg und der Hamburger Polizei und wollen dazu beitragen, die Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten", betonte Beuth. Unter den in Hamburg verletzten Polizisten seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine hessischen Einsatzkräfte. Das Gros der aus Hessen entsandten Polizisten stellt die Bereitschaftspolizei, auch Wasserwerfer, Taucher, Polizeiboote, ein Hubschrauber und ein Polizeiflugzeug sind dem Ministerium zufolge dort.

"Ich bedauere es sehr, dass Chaoten das Versammlungsrecht missbrauchen, um zu randalieren, Fahrzeuge in Brand zu stecken und Polizisten anzugreifen", sagte Beuth. Diese "blinde und menschenverachtende Zerstörungswut" sei nicht zu tolerieren.

Kritik an Demonstranten und Polizisten

Der Auftakt des G20-Gipfels war von heftigen Krawallen überschattet. Nach den heftiagen Krawallen am Donnerstag brannten auch am Freitag zahlreiche Autos in den Straßen, Rauchsäulen standen über der Stadt. Blockaden behinderten die Anfahrt der Staats- und Regierungschefs zum Gipfelgelände in der Hamburger Innenstadt.

Am Donnerstag war die sogenannte "Welcome-to-hell"-Demo in der Stadt eskaliert. Polizisten und Aktivisten gaben sich daran gegenseitig die Schuld. Die Polizei hatte den Protestzug schon kurz nach dem Start gestoppt, um Vermummte von anderen Demonstranten zu trennen. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben angegriffen, Kritiker wiederum warfen ihnen unverhältnismäßige Härte vor. Später zogen Linksautonome durch Teile der Stadt und zündeten Barrikaden und Autos an.

