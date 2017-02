SPD-Kanzlerkandidat Schulz beschert dem Hessengipfel der SPD in Friedewald nationale Aufmerksamkeit und der Landespartei einen Hoffnungsrausch. Selbst eine Bundesministerin wird da zur Nebendarstellerin.

Bundesministerin, das ist ja eigentlich was. An diesem Samstag aber bricht die Hessen-SPD die Pressekonferenz mit ihrer Genossin, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, nach ein paar Minuten ab. Nahles kann noch sagen: "Ich bin heute sehr gerne hier, weil ich Aufbruchstimmung spüre." Dann stürmen die Journalisten beim Hessengipfel der SPD in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) hinaus.

An diesem Samstag interessiert hier nicht die Frau, die in Berlin regiert, sondern nur der Mann, der am 24. September bei der Bundestagswahl die Regierung für die SPD übernehmen will: Martin Schulz, Kanzlerkandidat.

Als Schulz den Saal mit 160 SPD-Funktionären und Abgeordneten betritt, ist er gefangen in einer Traube von Fotografen und TV-Teams. Ein Objektiv geht zu Boden, Gläser fallen um. Die Sozialdemokraten stehen auf und kreischen, jubeln und winken. Schulz sagt: "Gute Laune, ist doch toll."

Gute Laune wie seit langem nicht

So gute Laune, ja solch einen Rausch, gab es hier lange nicht: Landesparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel spricht von Schulz als "nächstem Kanzler" und fügt hinzu, noch vor zehn Tagen, vor Schulz also, hätten die Menschen bei diesem Satz gedacht, die SPD sei nicht ganz klar im Kopf.

Doch nun zählt die Hessen-SPD in den 260 Stunden seit der Schulz-Ausrufung 363 neue Mitglieder. Es gibt haufenweise Geschichten wie diese: Im SPD-Büro in Kassel soll jemand aufgetaucht sein, der nach zehn Jahren wieder in die SPD eintreten will und alle Beiträge nachzahlt.

Kanzler ohne Abitur? Kein Problem

Und Schulz, der 61 Jahre alte frühere Präsident des Europaparlaments, stellt sich vor die Genossen und zeigt sich entschlossen. Das konsequente Muster seiner Rede: vermeintliche Schwächen in Stärken verwandeln.

Kann ein Kanzler kein Abitur haben? Ja, das habe er auch als Frage gelesen und sagt dann: "Wir werden am 24. September zeigen: ja!" Da klatschen die SPD-Zuhörer so laut wie an keiner anderen Stelle.

Er werde nun nach seinem Steuerkonzept als Kanzlerkandidat gefragt, sagt er. Da antworte er: "Pass mal auf, das bin ich jetzt acht Tage, ich habe noch keines." Es werde eines geben - aber sorgfältig durchdacht.

Man werfe ihm vor, er käme nicht aus der Innenpolitik, sondern sei "dieser Europa-Fuzzi". Ja, sagt er: "Ich bekenne mich zu Europa."

Man habe ihn Überraschungsei genannt. Ja, sagt Schulz: "Ich bin das Überraschungsei der SPD." Und streut beiläufig-weltläufig ein, er kenne ja auch die Besitzer des Überraschungsei-Herstellers in Italien.

Zweifel nur im Nebensatz

Am Ende jubeln die SPD-Zuhörer und zwar mehr, als es die übliche Inszenierung eines solchen Ereignisses mit sich zu bringen pflegt. Nur einmal an diesem Tag deutet sich an, dass es noch andere Zeiten für Schulz geben könnte. Schäfer-Gümbel sagt: "Wir wollen ihn an allen Tagen unterstützen, auch wenn es wieder schwieriger wird." Gewählt wird in 232 Tagen.