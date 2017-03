Hessen stärkt die Steuerverwaltung im ländlichen Raum. Zunächst sollen 200 Arbeitsplätze aus Ballungszentren nach Bensheim, Fritzlar und Lauterbach verlagert werden.

"Die Arbeit in die Heimat und zu den Menschen bringen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen", sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung der Strukturreform der Hessischen Steuerverwaltung. Diese biete für beide Seiten Vorteile, so der Minister: Die Mitarbeiter könnten näher am Wohnort arbeiten und die Steuerverwaltung "rückt näher an die Menschen heran", so Schäfer.

In einem ersten Schritt sollen im Laufe des Jahres rund 200 Arbeitsplätze aus den großen Ämtern nach Lauterbach (Vogelsberg), Bensheim (Bergstraße) und Fritzlar (Schwalm-Eder) verlagert werden. Allerdings nur mit dem Einverständnis der Mitarbeiter. Niemand müsse gegen seinen Willen umziehen, betonte der Minister. Sein Haus habe zudem in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass es gerade in den Regionen sehr viele gute Bewerber gibt. "Deshalb ist es richtig, auch dort zu investieren", so Schäfer.

100 neue Stellen für Lauterbach

Vor allem Lauterbach profitiert von der Reform: Die Bearbeitung von Fällen der Grunderwerbsteuer soll zukünftig zentral für ganz Hessen im Finanzamt Alsfeld-Lauterbach erfolgen. Dafür entstehen an der Verwaltungsstelle Lauterbach rund neue 100 Stellen. "Das ist ein Gewinn für die gesamte Region", so Schäfer.

Ein Pilotprojekt wird am Finanzamt Bensheim umgesetzt. Dieses soll die Bearbeitung der Körperschaftsteuer und die Betriebsprüfung vom Finanzamt Darmstadt übernehmen. Dafür wird Bensheim 36 zusätzliche Dienstposten erhalten. Bewährt sich das Pilotprojekt, seien weitere Verlagerungen aus anderen großen an kleine Ämter denkbar, so Schäfer.

"Goldrichtige Grundsatzentscheidung"

Die landwirtschaftliche Betriebsprüfung soll in Zukunft auf dem Land passieren, so Schäfer. Die neue Zuständigkeit samt zusätzlichen Stellen gehen an die Finanzämter Schwalm-Eder (Verwaltungsstelle Fritzlar), Nidda, Limburg-Weilburg und Michelstadt.

Der grüne Regierungspartner begrüßte die Reform als "goldrichtige Grundsatzentscheidung". Die Reform bedeute "nicht nur neue, attraktive und sichere Arbeitsplätze vor Ort, sondern auch eine Stärkung der Region", erklärte die Sprecherin der Grünen für den ländlichen Raum, Eva Goldbach.