Hessen verkauft Anteile am Flughafen Hahn

Seine Anteile am flügellahmen Hunsrück-Flughafen Hahn will Hessen schon länger loswerden. Am Aschermittwoch soll der Verkauf einen entscheidenden Schritt vorankommen. Das Land rechnet mit einem Erlös von rund zwei Millionen Euro.

Das Land Hessen will am Mittwoch einen Vertrag über den Verkauf seiner Anteile am hoch defizitären Flughafen Hahn unterzeichnen. Wie hr-iNFO erfuhr, wurde für den Nachmittag ein entsprechender Notartermin festgesetzt .

Hessen hält 17,5 Prozent an dem Hunsrück-Flughafen. Käufer ist die pfälzische Firma ADC. Dahinter steckt der frühere rheinland-pfälzische Staatssekretär Siegfried Englert, ein Sinologe mit besten Beziehungen nach China. Seine Firma ADC ist eine Partnerschaft mit dem großen chinesischen Touristikkonzern HNA eingegangen. Die chinesische HNA will zeitgleich den rheinland-pfälzischen Anteil von 82,5 Prozent am Flughafen Hahn erwerben.

Haushaltsausschuss muss noch zustimmen

HNA und ADC wollen aus dem Hunsrück-Airport ein Drehkreuz für Fracht und Tourismus machen. Auch über andere Pläne wird spekuliert, zum Beispiel eine Ausbildungsstätte für Piloten. Hessen rechnet nach Informationen von hr-iNFO mit einem Erlös von rund zwei Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss des Landtags muss dem Verkauf noch zustimmen. Außerdem müssten noch europarechtliche Fragen geklärt werden, hieß es.

Seit längerem will Hessen seine Anteile am Hahn loswerden. Im Sommer war ein schon sicher geglaubter Verkauf an einen angeblichen chinesischen Investor geplatzt, weil sich seine Angaben als falsch erwiesen hatten: Die chinesische Shanghai Yiqian Trading war laut Ministerium mit einer Rate überfällig, und ein Bankbeleg war mutmaßlich gefälscht.

Hessen hatte früher ein strategisches Interesse am Hahn: Der Flughafen galt zeitweise als Entlastungsairport für den Rhein-Main-Flughafen. Doch 2009 trennte sich der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport von seiner Mehrheitsbeteiligung, Rheinland-Pfalz übernahm die Anteile. Hessen behielt seine 17,5 Prozent. Von den steigenden Defiziten des Hahn war Hessen nicht betroffen.