Hessen schickt 45 Wahlfrauen und -männer zur Kür des Bundespräsidenten am Sonntag nach Berlin. Darunter sind Ministerpräsident Volker Bouffier, sein Vorgänger Roland Koch und Schauspielerin Iris Berben.

33 Abgeordnete des Landtags und 12 weitere vom Landtag gewählte Vertreter entscheiden am Sonntag mit über den neuen Bundespräsidenten. Die SPD hat Schauspielerin Iris Berben auf ihre Liste gesetzt. Die CDU schickt neben Ministerpräsident Volker Bouffier dessen Vorgänger Roland Koch.

Von den 45 Vertretern aus Hessen für die Bundesversammlung entfallen auf die CDU anteilig 20, auf die SPD 15, auf die Grünen 5 und die FDP 2. Da die aus der Grünen-Fraktion ausgetretene Abgeordnete Mürvet Öztürk bei der Abstimmung im November für die Linke stimmte, konnte diese 3 Vertreter benennen. Die Grünen strengten darauf einen Parteiausschlussverfahren gegen Öztürk an, weil sie einen Sitz in der Bundesversammlung verloren.

Insgesamt sitzen 630 Delegierte der Landesparlamente in der Bundesversammlung, die am Sonntag ab 12 Uhr im Berliner Reichstagsgebäude einen neuen Bundespräsidenten wählen soll. CDU, SPD und CSU schicken den SPD-Politiker und bisherigen Außenminister Frank Walter Steinmeier ins Rennen. Seine Wahl gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung als so gut wie sicher.

Weitere Informationen Vom Landtag gewählte Vertreter Die vom Landtag gewählten Wahlfrauen und -männer hat das Parlament auf seiner Internetseite aufgelistet. In der Bundesversammlung sitzen 630 von den Landtagen gewählte Vertreter sowie die 630 Abgeordneten des Bundestages. Ende der weiteren Informationen

Steinmeier lebte 15 Jahre in Gießen. An der Justus-Liebig-Universität studierte er Jura. Die Universität hatte bereits bei seiner Nominierung verkündet, sie sei stolz auf ihn.

In Hessen hatte neben der SPD auch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, Steinmeier als gute Wahl gelobt. Allerdings bezeichnete Innenminister Peter Beuth (CDU) Steinmeier auf einer örtlichen Parteiversammlung in Bad Camberg als "keine gute Wahl".

Butterwege stellte sich im Landtag vor

Die Linke hat den Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge nominiert. Er hatte sich als einziger Bewerber bei einem Besuch im hessischen Landtag vorgestellt. Steinmeier verzichtete aus Termingründen darauf.

Weitere Kandidaten sind der frühere Frankfurter Stadtkämmerer und AfD-Vizechef Albrecht Glaser sowie der aus dem Fernsehen bekannte Richter Alexander Hold, den die Freien Wähler aus Bayern nominiert haben. Als Kandidat der Piratenpartei geht der Vater des EU-Abgeordneten und Satirikers Martin Sonneborn von Die Partei ins Rennen.