Hessen will Kampf gegen Rechtsextremismus fortsetzen

Die Parteien im hessischen Landtag haben kämpferisch auf das gescheiterte NPD-Verbot reagiert. Rechtem Gedankengut müsse man weiter entschieden entgegentreten.

Das gescheiterte NPD-Verbot hat am Dienstag auch die Parteien im hessischen Landtag beschäftigt. Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger Bellino, bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht, dass von Rechtsextremisten keine Gefahr mehr ausgehe.

Hessen habe die Anstrengungen bei der Bekämpfung rechter Gruppen erhöht. "Die Personalstärke des Landesamts für Verfassungsschutz stocken wir im Jahr 2017 im Vergleich zu 2015 um ein Drittel auf." Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will sich um 14 Uhr zum Thema äußern.

SPD und Grüne kämpferisch

Kämpferisch gaben sich auch Vertreter der Grünen und der SPD: "Sehr bedauerlich, dass das NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist", schrieb der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich bei Twitter. Immerhin hätten die Richter aber die Verfassungsfeindlichkeit der Partei betont. "Rassisten, Ausländerfeinde und Antisemiten müssen politisch und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden."

"Dass eine eindeutig verfassungsfeindliche Partei wie die NPD weiter ihr Unwesen in unserem Land treiben kann, ist natürlich enttäuschend", kommentierte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Er sehe das Urteil als "Auftrag und Ansporn, mit allen demokratischen Mitteln gegen rechtsextreme und rechtsradikale Tendenzen zu kämpfen". Dafür brauche man mehr Bildung, Aufklärung und Prävention.

Vertreter der FDP bezeichneten die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ‎als folgerichtig und erwartbar. "Es war auch äußerst naiv zu glauben, ein Verbotsverfahren hätte auf die Gesinnung der Betroffenen irgendeinen Effekt", sagt Stefan Ruppert, Vorsitzender der FDP Hessen.

Verfassungsgericht lehnt Antrag ab

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag einen Antrag auf ein Verbot der NPD abgelehnt. Die Partei weise zwar eine verfassungsfeindliche Gesinnung auf, so die Richter. Sie habe aber nicht das "Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen. Schon im Jahr 2003 war ein erster Versuch, die rechtsextreme Partei zu verbieten, gescheitert.

Wäre die NPD verboten worden, hätte das auch Auswirkungen auf einige hessische Gemeinden gehabt. Denn die rechtsextreme Partei sitzt in den Kreistagen Main-Kinzig, Lahn-Dill und Wetterau sowie in den Stadtparlamenten von Wetzlar, Leun, Altenstadt und Büdingen.