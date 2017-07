Für klamme Kommunen legt das Land ein neues Hilfsprogramm auf. Die Hessenkasse soll jenen 260 Städten und Gemeinden helfen, die ihre Dispo-Kredite überzogen haben. Für sparsame Kommunen gibt es 500 Millionen Euro extra.

Ab Juli 2018 soll das "Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten", wie die Hessenkasse offiziell heißt, greifen. Kassenkredite, so heißen Dispo-Kredite für Kommunen, sollten eigentlich die Ausnahme sein. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Nach Angaben des Finanzministeriums haben in Hessen über 260 Kommunen ihre Girokonten überzogen. Diese Kassenkredite belaufen sich auf insgesamt sechs Milliarden Euro. Kassenkredite ermöglichen es Städten und Gemeinden bei Engpässen, zahlungsfähig zu bleiben. "Was als Ausnahme gedacht war, wurde über die Jahre bei vielen Kommunen die Regel", erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des Entschuldungsprogramms.

Diese Kredite will die Hessenkasse den Kommunen zum 1. Juli 2018 zu einem großen Teil abnehmen und die Entschuldung organisieren.

Unter dem Strich will das Land zwei Drittel der Schulden übernehmen, finanziert aus Landes- und Bundesmitteln. Die Kommunen müssten noch für rund ein Drittel aufkommen und zwar bei einer Laufzeit von 30 Jahren.

Im Gegenzug will das Land die Gesetze so ändern, dass sich Kassenkredite nicht mehr so auftürmen können wie in der Vergangenheit. Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig.

Damit jedoch finanzschwache Städte und Gemeinden, die auf übermäßige Kassenkredite verzichtet haben, nicht zu kurz kommen, stellt das Land ihnen 500 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Es sei schließlich ungerecht, wenn sparsame Kommunen aufgrund ihrer eigenen Anstrengungen keine weitere Hilfe des Landes bekämen, betonte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU).

