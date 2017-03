Proteste gab es in der Vergangenheit viele: Mützen des Deutschen Beamtenbunds.

Proteste gab es in der Vergangenheit viele: Mützen des Deutschen Beamtenbunds. Bild © picture-alliance/dpa

Hessen überträgt das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst auf seine Landesbeamten. Damit erhalten die rund 90.000 Beschäftigten ein zweistufiges Besoldungsplus von insgesamt 4,2 Prozent.

Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit. Konkret steigen die Bezüge ab Juli um zwei Prozent und von Februar 2018 an um weitere 2,2 Prozent. Vereinbart wurde auch, dass die Beamten ein hessenweites Jobticket für den öffentlichen Personennahverkehr bekommen.

Für die rund 45.000 Angestellten des Landes hatte sich Innenminister Peter Beuth (CDU) mit den Gewerkschaften bereits Anfang März auf diese Erhöhung geeinigt. Die Beamten hatten danach wiederholt gefordert, das Ergebnis auch auf ihre Berufsgruppe zu übertragen. In den vergangenen Jahren hatten Hessens Beamte Sparopfer zugunsten der Haushaltssanierung bringen müssen. Grund für die Anpassungen jetzt dürften die gute Haushaltslage und die Wahljahre 2017 und 2018 sein.

DGB kritisiert zeitliche Verzögerung

Die Beamten hätten in den vergangenen Jahren ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet,hieß es seitens der Regierungskoalition. "Auch deshalb sollen sie jetzt von der geänderten Haushaltslage profitieren“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grüne, Michael Boddenberg und Mathias Wagner.

Die Gewerkschaften begrüßten die Erhöhung und sprachen von einem großen Erfolg. Der DGB bemängelte allerdings die zeitliche Verzögerung der Erhöhung gegenüber des Tarifvertrages für die Angestellten des Landes. "Wir fordern die Landesregierung auf, hier nachzubessern", erklärte die Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Gabriele Kailing.

