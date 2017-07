Störung! Dieses Bild empfing hessische Besucher am Samstag, beispielsweise hier auf der Seite der Staatskanzlei.

Störung! Dieses Bild empfing hessische Besucher am Samstag, beispielsweise hier auf der Seite der Staatskanzlei. Bild © Screenshot: hessenschau.de

Die hessische Landesregierung ist seit Samstagmorgen im Internet nicht mehr erreichbar. Auch die Webauftritte von Polizei und Landtag sind gestört. Was sich dahinter verbirgt, ist noch völlig unklar.

"Network Error" oder auch "Störung. Wir sind bald wieder für Sie da!" - so begrüßt Hessen am Samstag seine Besucher im Internet. Mindestens seit Samstagmorgen gegen 10 Uhr dauert die Störung schon an. Die Ursache dafür ist unklar.

Betroffen sind unter anderem das Landesportal hessen.de, die Seiten sämtlicher hessischer Ministerien einschließlich Staatskanzlei sowie der Webauftritt des Landtags. Erreichbar ist im Netz die hessische Polizei, zumindest unter der Adresse www.polizei.hessen.de . Die Adresse polizei.hessen.de ist ebenfalls gestört.

Eine geplante Wartungsmaßnahme als Ursache für den Ausfall scheint ausgeschlossen - darauf deutet nicht nur der Text "Störung" hin. Auch mehrere kontaktierte Ministeriumssprecher zeigten sich auf Anfrage von hessenschau.de überrascht davon, dass ihre Webseite offline ist.

Keine Hinweise auf einen Angriff

Verwaltet werden die Seiten von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), die dem Finanzministerium unterstellt ist. Ein Sprecher dieses Ministeriums sagte hessenschau.de, derzeit deute alles auf eine "herkömmliche" technische Störung hin, Hinweise auf einen Angriff lägen zunächst nicht vor. Wie lange die Störung noch anhalte, sei aber völlig unklar.

Bei der HZD direkt über die Störung informieren konnte man sich am Samstagmittag allerdings nicht - die Website war nicht erreichbar.