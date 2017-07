Störung! Dieses Bild empfing hessische Besucher am Samstag, beispielsweise hier auf der Seite der Staatskanzlei.

Die Website der Landesregierung ist seit dem späten Samstagabend wieder erreichbar. Auch der Webauftritt des Landtags kann wieder abgerufen werden. Seit Samstagmorgen waren die Seiten gestört gewesen.

"Network Error" oder auch "Störung. Wir sind bald wieder für Sie da!" - so hatte Hessen am Samstag seine Besucher im Internet begrüßt. Mindestens seit Samstagmorgen 10 Uhr dauerte die Störung, erst am späten Abend war sie behoben.

Betroffen waren unter anderem das Landesportal hessen.de, die Seiten sämtlicher hessischer Ministerien einschließlich Staatskanzlei, der Webauftritt des Landtags sowie die Webpräsenz der Polizei unter polizei.hessen.de.

Keine Hinweise auf einen Angriff

"Die Systeme laufen wieder", bestätigte ein Ministeriumssprecher am Samstagabend hessenschau.de. Es könne jedoch noch zu kleineren Beeinträchtigungen kommen. Es deute alles auf eine "herkömmliche" technische Störung hin, Hinweise auf einen Angriff lägen zunächst nicht vor. Die genaue Ursache sei jedoch noch unklar.

Verwaltet werden die Seiten von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), die dem Finanzministerium unterstellt ist. Auch die HZD-Website war zwischenzeitlich nicht erreichbar gewesen.