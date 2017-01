Was sagt der Hessentrend aus? Volker Bouffier, Thorsten Schäfer-Gümbel und Tarek Al-Wazir am Abend der Landtagswahl 2013

Die Landespolitik hat die Ergebnisse des Hessentrends interpretiert. Wer die Erklärungen einzelner Parteien zu einer Gesamtanalyse zusammenfügen will, findet einige Widersprüche.

Zumindest eines folgt bei diesem Hessentrend gewohnten Reflexen: Gewinnt eine Partei wie die Grünen als Regierungspartei in der Umfrage, sieht sie sich in "ihrem klaren und eigenständigen Kurs bestätigt". Verliert dagegen eine Partei wie ihr Koalitionspartner CDU, zeigt sich deren Generalsekretär überzeugt: "Die Sonntagsfrage hat wenig mit der Situation in Hessen zu tun."

Sollte die Sonntagsfrage aber tatsächlich die bundesweite Stimmung widerspiegeln, wie CDU-Generalsekretär Manfred Pentz verkündet, wie erklärt sich dann der Erfolg der Grünen in Hessen? Die standen Anfang Januar wegen der Kritik ihrer Bundesvorsitzenden Simone Peter am Silvester-Polizeieinsatz in Köln bundesweit unter Druck und büßten im ARD-Deutschlandtrend 2 Prozentpunkte ein.

"Keine Wechselstimmung in Hessen"

Auch sonst verweigert sich der Wähler mit seinen Stimmungen im Hessentrend mitunter einfachen Erklärungen: So wertet Grünen-Landesvorsitzender Kai Klose das Minus der SPD als Votum gegen deren Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Anders die Anhänger der Grünen. Sie sind zufrieden mit der schwarz-grünen Koalition, wünschen sich aber trotzdem: eine von Schäfer-Gümbel und der SPD geführte Regierung.

Und was soll erst der Hessentrend-Verlierer CDU sagen? Ihr Landesvorsitzender Volker Bouffier ist als Ministerpräsident beliebter als vor einem Jahr, nach allen Ergebnissen von Infratest dimap gibt es "keine Wechselstimmung in Hessen", die Bürger bewerten die Wirtschaftslage so gut wie nie. Selbst die Anhänger der FDP (55 Prozent) und der SPD (53 Prozent) sind mit der Regierung zufrieden.

CDU will ihren Kurs nicht ändern

Trotzdem profitiert davon nur der kleinere Regierungspartner, die Grünen. Die CDU verliert. Sie hofft auf eine verzögerte Trendwende. CDU-Generalsekretär Pentz will daran "in den kommenden Monaten arbeiten" und schließt einen Kurswechsel aus: "Die Politik der CDU-geführten Landesregierung in Hessen stimmt."

Die SPD erklärt ihr schlechtes Abschneiden unter anderem damit, dass sie den Kurs der Regierung beim zentralen Thema Flüchtlinge nicht attackiert habe. "Das Thema war und ist zu sensibel, um es für parteipolitische Geländegewinne auszunutzen", sagt SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.

Die Wahlberechtigten bezeichnen die Flüchtingsfrage im Hessentrend weiter als wichtigstes Thema. Allerdings habe es im Vergleich zum Vorjahr an Brisanz verloren, erklären die Wahlforscher. Und während Politik und Medien nach dem Terroranschlag von Berlin über innere Sicherheit debattieren, erklären die Hessen: Ist uns wichtig, aber noch wichtiger ist Bildung.

Al-Wazir: "Abstieg der AfD nach der Bundestagswahl"

Besorgt zeigten sich in ihren Reaktionen auf den Hessentrend SPD, Grüne und Linke über das Abschneiden der AfD. Die Alternative für Deutschland schüre "Hass und Angst" (Grüne), befördere "rassistische und nationalistische Tendenzen" (Linke) und gehöre zu den "Spaltern vom rechten Rand" (SPD).

Auch Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir nannte die 14 Prozent für die AfD erschreckend. Es sei aber möglich, die Protestwähler zurückzugewinnen. "Ich gehe sehr sicher davon aus, dass das irgendwann auch wieder anders wird", sagt er. "Ich wage sogar die Prognose: Der Abstieg der AfD beginnt spätestens nach der Bundestagswahl."

Auch zwei weitere Erkenntnisse wurden in den Reaktionen hervorgehoben: Selbst Wähler der AfD trauen ihrer Partei inhaltlich eher weniger zu. Und unter den Befragten mit formal niedriger Bildung und niedrigem Einkommen zeigt sich knapp jeder Zweite über die Verhältnisse in Hessen beunruhigt. Im Gegensatz zu allen anderen im Land, die meist voller Zuversicht sind.

Meinungsforscher: Nur ein Zwischenstand

Wie sich das am Wahlabend am Ende zu einem Ergebnis zusammensetzt? Die Meinungsforscher selbst verweisen darauf, dass auch die Sonntagsfrage nur ein "Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess" sei.

Viele Wähler legten sich kurzfristig fest. Gewachsen sei zudem die Rolle des Wahlkampfs "mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern".