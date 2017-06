Die neue Trägerin des Hessischen Friedenspreises ist vielmehr die alte: Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini erhält die Ehrung rückwirkend für das Jahr 2016.

Die Italienerin Federica Mogherini wird mit dem Hessischen Friedenspreis 2016 geehrt. Unter ihrer Leitung sei der Durchbruch in den äußerst schwierigen und lange andauernden Verhandlungen im Streit um das iranische Atomwaffenprogramm gelungen, erklärte Landtagspräsident Norbert Kartmann am Freitag in Wiesbaden.

Mit dem Abschluss der Verhandlungen sei ein militärischer Konflikt im Nahen Osten vermieden worden. Mogherini habe damit einen entscheidenden Beitrag zum Frieden und der Stabilität über die Region hinaus und für die Bedeutung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU geleistet.

Auszeichnung mit Verzögerung

Die feierliche Verleihung des Preises ist für den 19. Juli in Brüssel geplant. Ursprünglich sollte der Preis im vergangenen Jahr vergeben werden, das hatte aus Termingründen nicht geklappt. Der Träger 2017 soll zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden.

Mogherini wurde 1973 in Rom geboren und war vor ihrer Tätigkeit als Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik im Jahr 2014 italienische Außenministerin. In ihrer derzeitigen Funktion ist sie eine von sieben Vizepräsidenten der Europäischen Kommission.

25.000 Euro Preisgeld

Das Preisgeld von 25.000 Euro stammt aus einer Stiftung des früheren hessischen Ministerpräsidenten Albert Osswald (SPD). Über die Vergabe der Auszeichnung entscheidet ein Kuratorium aus Vertretern der Stiftung, des Landtags und Friedensforschern.

Zu den früheren Preisträgern zählt unter anderem die Russin Ella Pojakowa. Sie erhielt die Auszeichnung für ihren Einsatz gegen menschenunwürdige Verhältnisse in der russischen Armee. Der Brasilianer Rubem César Fernandes bekam ihn für seinen Kampf gegen Gewalt in den Favelas von Rio de Janeiro.