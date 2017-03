Jedes Jahr woanders, am Sonntag in Dieburg

Hein Gottfried Fischer kandidiert am Sonntag im vierten Jahr in Folge für das Amt eines Bürgermeisters. Nach Bewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein versucht er es nun in Dieburg. Bürgermeister-Kandidat zu sein, ist sein Hobby.

1,9 Prozent der Wählerstimmen holte Hein Gottfried Fischer im September 2016 bei der Bürgermeister-Wahl in Halstenbek (Schleswig-Holstein) nahe Hamburg. Im Jahr davor waren es in Selfkant bei Aachen (Nordrhein-Westfalen) 2,6 Prozent. 2014 erreichte er bei der Bürgermeister-Wahl gleich nebenan, in seiner Heimat-Gemeinde Gangelt, 14,1 Prozent. Wahlerfolge sehen anders aus.

Dieburg gegoogelt

Am Sonntag tritt Fischer als Bürgermeister-Kandidat in Dieburg an - mehr als 300 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. "Ich habe mir die Stadt per Google-Suche ausgesucht", sagt der 73 Jahre alte Rentner und ehemalige Sozialpädagoge. Einen persönlichen Bezug in die Region hat er nicht - anders als die übrigen vier Kandidaten. Aber die Bürgermeister-Wahl in Dieburg passte nach der Wahl in Halstenbek in seinen Kalender. Bürgermeister-Wahlen sind Fischers Hobby.

Weitere Informationen Wer darf als Bürgermeister kandidieren? Die Hürden für eine Bürgermeister-Kandidatur in Hessen sind gering. Bewerber müssen nicht in der Kommune leben, in der sie kandidieren. Die einzigen beiden Bedingungen: Die Kandidaten sind volljährig und sie können mindestens die doppelte Zahl der Parlamentssitze in der Kommune an Unterstützer-Unterschriften vorlegen. In Dieburg sind das mindestens 74 Unterschriften. Ende der weiteren Informationen

Während andere einmal im Jahr einen mehrwöchigen Urlaub planen, gönnt sich Fischer jährlich Wahlkampf, Podiumsdiskussionen und Wahlabend mit vorläufigem Endergebnis. "Ich entwickele mich immer weiter", sagt er. "Das tut mir enorm gut." Also sammelte er in Dieburg die nötigen Unterstützer-Unterschriften und ließ sich als unabhängiger Kandidat aufstellen.

Grüne irritiert

Bei den Dieburger Grünen sorgte die Kandidatur für Unruhe. Die Partei unterstützt keinen der fünf Bürgermeister-Kandidaten, Fischer machte auf Podiumsdiskussionen und gegenüber Journalisten aber auf seine grüne Parteizugehörigkeit aufmerksam.

Unter verantwortungsvoller kommunalpolitischer Arbeit verstehe man etwas anderes, ließen die Grünen die Dieburger wissen. Sie fürchten, dass Fischer den Bürgermeister-Wahlkampf ins Lächerliche ziehe.

Nur ein Spaß-Kandidat?

Ist Fischer nichts weiter als ein Spaß-Kandidat? Er selbst widerspricht: "Ich bin ernsthaft dabei." Sein politisches Anliegen: Das soziale Gefüge in der Stadt soll funktionieren. Einer legt sogar die Hand für ihn ins Feuer: Der Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Gangelt bei Aachen und ehemalige langjährige Bürgermeister Heinrich Aretz (CDU): "Fischer ist ein ernst zu nehmender Kandidat", sagt der 85-Jährige.

Journalisten, die Fischer bei seiner vorherigen Kandidatur in Schleswig-Holstein beobachtet und kennen gelernt haben, hatten einen anderen Eindruck: Zunächst wurde er als lustig empfunden, später reagierten die Menschen auf Podiumsveranstaltungen zunehmend genervt, heißt es beim Pinneberger Tageblatt und dem Hamburger Abendblatt.

"Wanderkandidaten haben wenig Chancen"

"In der Regel haben solche Wanderkandidaten wenig Chancen", sagt der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Karl-Christian Schelzke. Wählerinnen und Wähler schenkten eher den Kandidaten ihr Vertrauen, die einen Bezug zu ihrem Ort haben, was auf die vier übrigen Bürgermeister-Kandidaten in Dieburg zutrifft.

Hein Gottfried Fischer hat sich am Donnerstagabend wieder auf den Weg nach Dieburg gemacht, um in den Wahlkampf-Endspurt zu gehen und den Wahlausgang zu verfolgen. Bürgermeister wird am Sonntag aber wohl jemand anderes, das weiß auch Fischer. Deswegen plant er längst eine neue Kandidatur. "Am liebsten wieder irgendwo in Südhessen", sagt er. Die Region gefalle ihm. Falls das nicht klappt, habe er schon den Raum Berlin im Blick.

Gerne hätte er im Mai auch in Bad Nauheim (Wetterau) kandidiert. "Das werde ich aber zeitlich nicht hinkriegen."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 12.03.2017, 19.30 Uhr