Nazivergleiche und verhaftete Journalisten: Mitten in einer diplomatischen Eiszeit tourt Hessens Europaministerin Lucia Puttrich durch die Türkei. Es wurde eine Reise der Nettigkeiten - überflüssig war sie dennoch nicht.

"Sind zwei Löwen auf Hessens Wappen?", fragt der Gouverneur von Bursa, Izzettin Kücük, den Übersetzer. Gerade hat ihm Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) ein Porzellan-Geschenk aus der Höchster Manufaktur überreicht: zwei sich anschauende Löwen. "Das sind die zwei Farben Hessens – rot und weiß", antwortet die Ministerin. Es sind Szenen eines schwierigen Besuchs. Da gilt so etwas schon als Erfolg. Man redet miteinander.

Kücük aber, spürt man, ist nicht wirklich vorbereitet. Dafür steht eine Entourage wuselnder Mitarbeiter unter Spannung. Sie schenken der Delegation Chai-Tee aus, sind freundlich. Doch es liegt Unbehagen in der Luft. Die Presse soll keine Fragen stellen. Wir machen es trotzdem.

Weitere Informationen Beitrag in der hessenschau Ein Beitrag Franco Foracis über die Türkei-Reise zeigt die hessenschau heute Abend um 19.30 Uhr im hr-fernsehen. Ende der weiteren Informationen

Ein empörtes Raunen geht durch die türkische Runde. Kücük antwortet, sichtbar aufgewühlt. Nein, beim letzten Mal habe er nur aus Termingründen abgesagt. Wieder ein Raunen. Und: Man habe nichts gegeneinander. Jeder, der als Gast komme, werde bestmöglich aufgenommen – egal, mit welchen Themen er hier sei.

Hinter verschlossenen Türen

Doch was ist mit der Verhaftung des in Flörsheim geborenen Journalisten Yücel, mit der des früheren Gouverneurs Harput, mit den Nazivergleichen des Präsidenten Erdogan? Gerne hätte ich das noch gefragt, aber dazu kommt es nicht. Wir werden hinaus komplimentiert. Aber die Themen wurden hinter verschlossenen Türen dann doch angesprochen, versichern alle Teilnehmer.

"Unangenehme Themen angesprochen" soll heißen, man hat die Standpunkte geklärt. Krach gab es nicht. Der Ton war hier und da bestimmt, blieb aber höflich.

Yücel werde wohl mindestens bis zum Verfassungsreferendum in Haft bleiben, erfährt die Delegation. Und man erzählt ihnen Konkretes über den früheren Gouverneur, über dessen Verhaftung sich die Landesregierung vergangenen Sommer große Sorgen gemacht hatte. Ihm ginge es gut, sagen die Offiziellen. Harput werde bald der Prozess gemacht, man habe ihm über eine geheime App enge Vernetzungen mit der Gülen-Bewegung nachgewiesen. Die AKP, die Partei Erdogans, wirft ihm dazu noch mehrfache Korruption vor. Überprüfen lässt sich das von außen nicht. Sein Fall aber ist ganz klar auch Teil der Propagandamaschine türkischer Behörden.

"Gesprächsfaden nicht abreißen lassen"

Wer ist überhaupt die Hessendelegation, die bis Mittwochabend vier Tage in der Türkei unterwegs war? Neben der Ministerin - der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Holger Bellino; die fraktionslose Grüne Mürvet Öztürk; die grüne Landtagsvizepräsidentin Ursula Hamann; und der Linken-Fraktionsvorsitzende Willi van Ooyen.

"Wir dürfen den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen", betont Puttrich. "Wir müssen zeigen, dass wir uns interessieren, gesprächsbereit bleiben", ergänzt Mürvet Öztürk, die als Abgeordnete in Deutschland eine Nein-Kampagne gegen das umstrittene Verfassungsreferendum der Türken Mitte April führt. Sie hätte viel mehr Widerstände gegen die Reise, Blockaden erwartet. "Das war hier nicht so, das hat mich doch überrascht!"

Die Delegation wollte sich ein Gesamtbild über die Stimmung in der Türkei machen. So gut es eben ging. Ihr Anspruch war es nicht, Beschlüsse und Vereinbarungen mit nach Hause zu bringen. Der Dialog als Ziel. Die organisierte Leisetreterei. Aber reicht das? "In solchen angespannten Zeiten ist das genau das Richtige!", sagt die Ministerin. Man mag es bedauern, dass das schon als Erfolg gelten kann, aber falsch ist es nicht.

Reise der Nettigkeiten

Ja, eine Reise der Nettigkeiten war’s. Überflüssig war sie dennoch nicht, wie ich finde - man zeigte sich immerhin, man kennt jetzt das Gegenüber; wie sieht er aus, wie denkt und fühlt er. Das kann für künftige Begegnungen wertvoll sein: Es geht am Ende ja auch um die Rettung der wirtschaftlichen Beziehungen Hessens mit seiner Schwesterregion Bursa. Und das betrifft direkt oder indirekt eben alle. Organisierte Leisetreterei ist auch anstrengend.

Was auffällt, ist, dass die Gegner des Referendums im öffentlich Raum nicht existieren. Das Land befällt eine depressive Schwere. Die wir an den kaum lachenden Gesichtern sehen und direkt erleben. Für Umfragen mit der Kamera haben wir keine Erlaubnis, der Ausnahmezustand schnürt die Pressefreiheit ein, ganz konkret. Wir fragen trotzdem, immer auf der Hut vor Polizei. Kritiker gibt es viele und wir treffen sie auch. Aber sie sind meist extrem vorsichtig in einem Land, in dem einen eine freie Meinungsäußerung schnell ins Gefängnis bringen kann.

Eine Überraschung gab die Reise für die Delegation dann doch her. Ausgerechnet am Abschlusstag. Als sie Vertreter der Oppositionspartei CHP in einem abgeschirmten Restaurant hoch oben in Istanbul trifft, knistert es buchstäblich. Baris Yarkadas von der CHP will offenbar keinen Dialog. Er will anklagen. So schießt er in Richtung Puttrich Giftpfeile ab. Laut und schier ohne Atempause über den Mittagstisch.

Vorwürfe der Opposition

Baris Yarkadas von der Oppositionspartei CHP, Ministerin Lucia Puttrich (v.) Bild © Foraci

"Es gibt in der Türkei nicht nur die Regierungspartei AKP, Europa hat die Opposition vergessen!", schimpft er. Und holt aus: Die von Merkel geführte Regierung unterstütze wegen des Flüchtlingspakts die repressive Regierung Erdogans. Sie sei direkt für die Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlich nach dem Putsch-Versuch – so er denn einer war - am 15 Juli. Starker Tobak.

Und Yarkadas fordert, dass Merkel sich bei der Bearbeitung der Klagen Tausender vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Türkei einmischt. Damit es bald zu Musterprozessen kommt. Das Anklagestaccato ist langatmig und erzeugt bei einigen Mitgliedern der Hessendelegation Unruhe.

Puttrich verteidigt Merkel

Yarkadas tritt proper auf mit Anzug. Er kenne aber wohl keine Manieren, zischt CDU-Mann Bellino. Ministerin Puttrich hört wieder geduldig zu. Auch das für sie einer der schwierigen Momente dieser Reise. Pflichtbewusst weist sie die Vorwürfe dann zurück. Die Bundesregierung habe sich wegen der Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei "nicht erpressbar gemacht". Sie unterstütze den Weg zu einer starken freien Demokratie in der Türkei.

Das Land ist tief gespalten, merken wir auch hier.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.03.2017, 19.30 Uhr