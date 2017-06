Unterricht in einer Schule in Wiesbaden.

Unterricht in einer Schule in Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

Die angespannte Situation an den Schulen treibt die Landtagsabgeordneten weiter um. Doch wer trägt die Schuld und wie ist darauf zu reagieren? Die Antworten im Überblick.

Ausgangslage: Die FDP stellte in einem Antrag fest, dass Lehrer, insbesondere an Grundschulen, übermäßig belastet seien: durch die Aufnahme behinderter Kinder in den Regelunterricht (Inklusion), Sprachkurse für Flüchtlingskinder und deren Integration sowie Ganztagsangebote bei gleichzeitigem Personalmangel.

Die Folgerung des FDP-Abgeordneten Wolfgang Greilich: "Eine Inklusion mit der Brechstange" dürfe es nicht geben, solange nicht allen Schulen die nötigen Ressourcen zur Verfügung stünden. Andernfalls litten alle Schüler, ob behindert oder nicht, darunter - und ebenso die Lehrer, die zuletzt wiederholt mit Brandbriefen auf ihre Situation aufmerksam gemacht hatten.

Worin sich alle einig waren: Dass Schulen in Zeiten gestiegener Flüchtlingszahlen und veränderter Erziehungsanforderungen vor großen Herausforderungen stehen, erkannten in der Landtagsdebatte am Donnerstag Redner des gesamten politischen Spektrums an: von Armin Schwarz (CDU) über Gabriele Faulhaber (Linke) und Mathias Wagner (Grüne) bis Christoph Degen (SPD). Alle beteuerten, man dürfe die Schulen nicht allein lassen (Opposition) beziehungsweise man lasse die Schulen nicht allein (Koalition).

Worin sich fast alle einig waren: Die Schlussfolgerung der FDP, die Inklusion müsse unter Ressourcenvorbehalt gestellt werden, weil die Schulen gerade unter der Fülle der gewünschten Aufgaben ächzten, stieß auf Widerspruch bei den übrigen Parteien. Beispielhaft die Aussage von Grünen-Fraktionschef Wagner: "Die FDP antwortet auf den allgemeinen Lehrermangel so: Dann lassen wir es mit der Inklusion. Wir sagen: Herausforderungen sind dazu da, dass man sie angeht."

Worüber alle stritten: Die Frage, wer den Lehrermangel zu verantworten hat, führte zu den üblichen Schuldzuweisungen im parlamentarischen Betrieb. Die Oppositionspartei FDP verwies auf die aktuelle schwarz-grüne Regierung. Die Grünen erinnerten daran, dass bis vor dreieinhalb Jahren die FDP das Kultusministerium leitete und die nötige Weichenstellung versäumt habe, schließlich dauere die Lehrerausbildung fünf bis sieben Jahre. SPD-Bildungsexperte Degen wagte angesichts von bald 20 Jahren in der Opposition den Rundumschlag: "Gemeinsam mit den Linken sind wir die einzigen, die nicht schuld daran sind, dass zu wenige Lehrer ausgebildet wurden."

Manuel Lösel, Staatssekretär im CDU-geführten Kultusministerium, fand dennoch einen Makel auch bei der SPD: In den 1990ern, als Flüchtlinge aus dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Ex-Jugoslawien nach Hessen strömten, habe die damalige Regierungspartei keine Sprachkurse angeboten wie jetzt Schwarz-Grün.

Sondervotum: Im Beitrag von Staatssekretär Lösel kamen Probleme gar nicht vor. Sicher, Lehrer gingen einem anspruchsvollen Beruf nach - das täten sie freilich schon immer. Die CDU-geführten Landesregierungen seit 1999 hätten die Lehrerversorgung gesteigert, und sei es mit Pensionären und geschulten Quereinsteigern. Fazit: "Wir sind auf einem sehr guten Weg."

Ein emotionaler Moment: Zum Schluss las FDP-Mann Greilich den Brief einer Schulleiterin vor, wonach es in ihrer Schule an allen Ecken und Enden fehle. Eindringlich appellierte der Liberale ans Plenum: "Entscheidend ist doch: Die Lehrer halten das nicht mehr aus, sie schaffen es nicht mehr!"

Déjà-vu-Effekt: Diese Debatte gab es in fast identischer Form zuletzt im Februar. Und angesichts der bestenfalls mittelfristigen Lösung des Problems wird sie sehr wahrscheinlich irgendwann wieder geführt werden im Landtag.

Sendung: hr3, 01.06.2017, 9.00 Uhr