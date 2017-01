Die NPD bleibt erlaubt, aber wird sie auch weiter über staatliche Mittel finanziert? Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will das nun prüfen, nachdem das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Option angedeutet hatte.

Nachdem am Dienstag das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der NPD abgelehnt hat , werden nun andere Möglichkeiten gesucht, um die rechtsradikale Partei zu beschneiden. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will daher die staatliche Finanzierung der NPD auf den Prüfstand stellen.

Dafür griff Beuth einen Hinweis im Urteil auf. Die Richter hatten die NPD zwar wegen ihrer mangelnden Bedeutung nicht verboten, die Partei aber als verfassungsfeindlich deklariert und offen gelassen, ob es nicht "andere Reaktionsmöglichkeiten" geben könnte.

Weitere Informationen Stichwort Parteienfinanzierung Parteien werden in Deutschland auch über staatliche Mittel finanziert. Ermittelt wird der Wert unter anderem über die Anzahl der Stimmen bei Wahlen. Die NPD hatte auf diese Weise zuletzt mehr als eine Million Euro pro Jahr erhalten. Detailliere Informationen gibt es auf der Seite des Bundestags . Ende der weiteren Informationen

Beuth will nun prüfen lassen, ob es Ansatzpunkte für eine Änderung der Finanzierung gibt. Denn Parteien seien zwar nach Artikel 21 des Grundgesetzes an der politischen Willensbildung des Volkes beteiligt und erhalten entsprechend Zuwendungen. "Nach meiner Einschätzung schließt das aber nicht zwingend verfassungsfeindliche Parteien mit ein", sagte Beuth am Dienstag in Wiesbaden. Auch Bundespolitiker hatten diese Variante nach dem Urteil schon angedacht, manche optimistisch wie SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, manche skeptisch wie sein CDU-Kollege Volker Kauder.

CDU, Grüne und SPD auf einer Linie

Unabhängig von der Frage der künftigen Finanzierung bedauerte Beuth das gescheiterte Verbotsverfahren, betonte aber die Bereitschaft des Landes, weiter gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Zustimmung bekam er von den Grünen im Landtag: "Rassisten, Ausländerfeinde und Antisemiten müssen politisch und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden", erklärte der Abgeordnete Jürgen Frömmrich.

"Dass eine eindeutig verfassungsfeindliche Partei wie die NPD weiter ihr Unwesen in unserem Land treiben kann, ist natürlich enttäuschend", kommentierte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Er sehe das Urteil als "Auftrag und Ansporn, mit allen demokratischen Mitteln gegen rechtsextreme und rechtsradikale Tendenzen zu kämpfen". Dafür brauche man mehr Bildung, Aufklärung und Prävention.

Kritik von Linkspartei, Zustimmung von FDP

Kritisch äußerte sich die Linkspartei, die mit dem Argument der Schwäche der NPD nichts anfangen kann. "Erst wenn faschistische Parteien kurz vor der Machtübernahme stünden, gäbe es einen ausreichenden Verbotsgrund. Der Weg dorthin würde die Abschaffung der Demokratie bedeuten und es wäre niemand mehr da, der diese Verbote durchsetzen könnte", sagte der Abgeordnete Hermann Schaus.

Die FDP-Fraktion sprach von einem erwartbaren Urteil. Die Liberalen hätten ein Verbot stets als falschen Weg gesehen, auch wenn das Gedankengut der NPD - wie von Karlsruhe festgestellt - unerträglich sei. "Dennoch muss eine starke Demokratie auch das aushalten", sagte Ex-Justizminister Jörg-Uwe Hahn.

Verfassungsgericht lehnt Antrag ab

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag einen Antrag auf ein Verbot der NPD abgelehnt. Die Partei weise zwar eine verfassungsfeindliche Gesinnung auf, so die Richter. Sie habe aber nicht das "Potenzial", die Demokratie in Deutschland zu beseitigen. Schon im Jahr 2003 war ein erster Versuch, die rechtsextreme Partei zu verbieten, gescheitert.

Wäre die NPD verboten worden, hätte das auch Auswirkungen auf einige hessische Gemeinden gehabt. Denn die rechtsextreme Partei sitzt in den Kreistagen Main-Kinzig, Lahn-Dill und Wetterau sowie in den Stadtparlamenten von Wetzlar, Leun, Altenstadt und Büdingen.