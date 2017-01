"Unsinn", "Schnellschüsse": Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hält nichts von den Vorschlägen seines Parteifreundes und Bundeskollegen Thomas de Maizière. Der will mehr Bundeskompetenz in Sicherheitsfragen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte angesichts der Terrorgefahr in Deutschland deutlich mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. So schlug er vor, die Landesämter für Verfassungsschutz in die Bundeskompetenz zu überführen und die Bundespolizei zu stärken.

Ein klares Nein dazu kommt nun aus Hessen. Innenminister Peter Beuth bezeichnete es am Dienstag als "Unsinn", die bisherigen Strukturen zu zerschlagen. "Schnellschüsse dieser Art untergraben nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, sie stellen die gesamte föderale Sicherheitsarchitektur in Frage", erklärte der CDU-Politiker in Wiesbaden. "Das ist keine Grundlage für eine sachgerechte Diskussion."

CDU und SPD im Land im Nein einig

Die innenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Nancy Faeser nannte die Vorschläge des Bundesinnenministers puren Aktionismus. Wichtig sei vor allem, dass die Länder mehr Polizeibeamte einstellten. Auch der CDU-Abgeordnete Holger Bellino erteilte den Vorschlägen de Maizières eine Absage. Zwar dürfe es keine Denkverbote geben, aber Zentralisierung führe nicht zu mehr Sicherheit. Es gelte, die Zusammenarbeit besser abzustimmen.

De Maizière hatte auch "Bundesausreisezentren" gefordert, aus denen Abschiebungen unter Regie des Bundes "unmittelbar vollzogen" werden könnten. Solche Zentren könnten "vorzugsweise in der Nähe deutscher Verkehrsflughäfen errichtet werden", erklärte er in einem FAZ -Gastbeitrag.

Kritik auch aus anderen Ländern

Absagen zu den Vorschlägen waren auch schon aus Berlin und Nordrhein-Westfalen gekommen. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Ideen dagegen grundsätzlich. Die innere Sicherheit gilt neben Schule und Hochschule als eines der wichtigsten Politikfelder, auf denen die Länder noch führend sind und gestalten können.