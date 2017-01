Wieder ist sich die Regierungskoalition in Hessen uneins über die Flüchtlingspolitik: Die Grünen haben "beträchtliche Zweifel", ob Abschiebungen nach Afghanistan verantwortbar sind. Die Bundesregierung solle die Sicherheitslage erneut prüfen.

Noch sind die Bilder aus dem Dezember präsent, als Hunderte im Frankfurter Flughafen gegen die erste Sammelabschiebung von 34 Afghanen nach Kabul demonstrierten. Hauptvorwurf damals wie heute: Afghanistan sei kein sicheres Herkunftsland.

Und die Frage, wie mit abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan umzugehen ist, beschäftigt Hessens Politik auch im Jahr 2017. Am Samstag demonstrierten erneut mehr als 100 Menschen in Hofheim für einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Grund sei, dass auch im Main-Taunus-Kreis immer mehr Afghanen einen Ablehnungsbescheid erhielten, sagte Barbara Helfrich, Sprecherin der Gruppe.

Grüne kritisieren Abschiebungen

In Hofheim tagte am Samstag auch der Kleine Parteitag der Grünen. Der forderte die Bundesregierung auf, die Sicherheitslage in Afghanistan neu zu bewerten. Erst dann wäre ein Abschiebestopp in das Land möglich. "Wir teilen die von vielen Seiten erhobenen beträchtlichen Zweifel daran, ob Abschiebungen nach Afghanistan angesichts der dortigen Sicherheitslage zu verantworten sind", erklärten die Landesvorsitzenden Daniela Wagner und Kai Klose nach einem Beschluss des Parteirats in Hofheim. "Jede Abschiebung bedeutet ein schweres menschliches Schicksal." Die Kritik der Grünen richtet sich daher auch gegen die "politische Inszenierung", mit denen die Abschiebungen verbunden seien. Der Bundesinnenminister phantasiere von Massenabschiebungen, um Härte zu suggerieren.

Die nun gefasste Position bilde auch die Grundlage für die weitere Arbeit von Parteispitze und Landtagsfraktion, sagte Klose hessenschau.de. Die Meinungsverschiedenheiten in der Koalition zur Flüchtlingspolitik gehen damit weiter - es sei schließlich "kein Geheimnis, dass die CDU in der Frage bisher zu einer anderen Einschätzung kommt", sagte Klose.

UN-Flüchtlingshilfswerk: Sicherheitslage deutlich schlechter

Erst vor einer Woche hatte sich Grünen-Fraktionschef Wagner in der hessenschau dagegen ausgesprochen, nordafrikanische Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Ebenso ist er gegen den Vorschlag von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen.

Anlass für die jetzige grüne Forderung ist unter anderem eine Ende Dezember veröffentlichte Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, in der es heißt, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan in letzter Zeit "nochmals deutlich verschlechtert hat". Die Beurteilung der Bundesregierung sei "teils widersprüchlich, teils unzureichend", und solle der Realität angepasst werden, steht in der Mitteilung.

CDU gibt sich gelassen

Beim Koalitionspartner CDU gibt man sich bislang gelassen. Der Beschluss der Grünen sei der CDU vorab schon bekannt gewesen, sagte Parteisprecher Christoph Weirich am Samstag, "und alles weitere werden wir in der Koalitionsrunde besprechen". Im Landtag hatte die Abgeordnete Astrid Wallmann noch erklärt: "Regionale Unterschiede erlauben auch Rückführungen nach Afghanistan. Es wird viel getan, um die Lage dort vor Ort zu verbessern und den Rückkehrern einen guten Neustart in ihrer Heimat zu ermöglichen."