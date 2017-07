Lautsprecherdurchsagen, Radio, Twitter - und jetzt Katwarn: Im Falle von Terror oder anderen Gefahren greift Hessens Polizei in Zukunft auch auf das Alarmsystem für Smartphones zurück. Der erste landesweite Probealarm steht kurz bevor.

Innenminister Peter Beuth (CDU) hat am Dienstag den symbolischen Startschuss zur Einführung von Katwarn bei der hessischen Polizei gegeben. Über den Kanal soll die Bevölkerung künftig über Großeinsätze wie zum Beispiel bei Terroranschlägen, Amokläufen oder anderen gefährlichen Situationen informiert werden.

"Auch wenn uns zurzeit keine Hinweise auf eine unmittelbare Gefahr für das Leben der Menschen in unserem Land vorliegen, müssen wir vorbereitet sein. Daher rufe ich die Bürgerinnen und Bürger in Hessen auf, die App auf ihren Mobiltelefonen zu installieren", sagte Beuth. Katwarn kann sich jeder kostenlos in App-Stores herunterladen.

Zusätzlicher Kanal für Warnungen

Die Polizei will Katwarn als weiteren Kanal neben Lautsprecherdurchsagen, Rundfunkwarnmeldungen und Nachrichten in Sozialen Medien wie Twitter nutzen. Die Bürger sollen bei einer möglichen Bedrohung schnell und zuverlässig erfahren, ob sie in Gefahr sind und wie die Lage ist, wie Beuth weiter sagte.

Innenminister Beuth beim symbolischen Startschuss für Katwarn bei der hessischen Polizei. Bild © picture-alliance/dpa

Am Mittwoch um 12 Uhr will die Polizei das Warnsystem mit einem Probealarm erstmals nutzen. Abgesetzt werden soll dann diese Meldung: "Die Polizei Hessen hat Katwarn in Betrieb genommen. Es liegt keine Gefahrensituation vor! Ab sofort werden polizeiliche Warnungen in Hessen auch über Katwarn an die Bevölkerung übermittelt."

17 Kreise und eine kreisfreie Stadt nutzen App bereits

Entwickelt hat das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme die App. Katwarn alarmiert seine Nutzer beispielsweise auch bei Unwettern, Großbränden oder Chemieunfällen. In Hessen beteiligen sich an der Katwarn-App bereits 17 Kreise und eine kreisfreie Stadt:



Bad Homburg Kreis Bergstraße Kreis Darmstadt-Dieburg Kreis Fulda Kreis Gießen Kreis Groß-Gerau Kreis Hersfeld-Rotenburg Lahn-Dill-Kreis Kreis Limburg-Weilburg Main-Kinzig-Kreis Kreis Marburg-Biedenkopf Odenwaldkreis Kreis Offenbach Schwalm-Eder-Kreis Vogelsbergkreis Kreis Waldeck-Frankenberg Werra-Meißner-Kreis Wetteraukreis

Derzeit haben nach Angaben des Betreibers rund 350.000 Menschen in Hessen die App auf ihr Smartphone geladen. "es werden stündlich mehr", sagte eine Sprecherin des Fraunhofer-Instituts zu hessenschau.de. Zu Beginn des Katwarn-Starts im April waren es rund 300.000 Nutzer.

Skepsis bei Feuerwehr Frankfurt

Die Feuerwehren in anderen Kreisen und kreisfreien Städten prüfen noch den Anschluss an Katwarn. In Frankfurt gibt es Bedenken gegen die App: Bei einer Störung des Internets funktioniere auch das Warnsystem nicht oder nur eingeschränkt. "Einfach, schnell und wirkungsvoll - so muss ein Alarm sein", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt.

