Wer folgt auf den langjährigen Kasseler Oberbürgermeister Hilgen? SPD-Kandidat Geselle werden die größten Chancen eingeräumt - zumindest positioniert er sich bei einem strittigen Thema mehrheitstauglich. Der Wahlkampf im Überblick.

Die nordhessische Bratwurst hat es geschafft, im Kasseler OB-Wahlkampf zum Top-Thema zu werden. SPD-Kandidat Christian Geselle lässt sich bei Facebook mit Wurst im Brötchen und dem Spruch abbilden: "Zum besten Zuhause gehört auch ne gute Bratwurst".

Mitbewerber Dominique Kalb von der CDU sorgte mit seiner Fraktion sogar dafür, dass sich die Stadtverordneten einen Schlagabtausch rund um die Bratwurst lieferten. Eine Mehrheit appellierte - allerdings vergeblich - an die Veranstalter eines Straßenfestes, von einer rein vegetarischen Verköstigung abzurücken.

Dass in Kassel derzeit nichts so stark polarisiert wie das Bratwurstverbot beim Straßenfest zum Tag der Erde sagt viel über die sonstigen Themen, die den OB-Wahlkampf prägen: Es gibt sie kaum. Das Ringen um die Rathausspitze in Nordhessens Metropole, zu dem sechs Bewerber von dunkelrot bis schwarz antreten, verläuft erstaunlich geräuschfrei.

CDU will autofreundlicher regieren

Am meisten im Straßenbild fallen die großformatigen Plakate der grünen Kandidatin auf. Eva Koch, einzige Frau im Rennen, bewirbt die klassischen Themen ihrer Partei: vom verbesserten Kinderbetreuungsangebot bis hin zu einer umweltgerechten Verkehrspolitik.

Letzteres immerhin ist ein Reizthema für die CDU, die aus der Opposition heraus energisch den grünen Verkehrsdezernenten Christof Nolda bekämpft und ihm Autofeindlichkeit vorwirft. Auch die Regierungspartei SPD bekommt an dieser Stelle ihr Fett ab, weil sie im Rahmen der Rettungsschirmvereinbarung die Parkgebühren drastisch angehoben hat. Ein Schritt, den CDU-Kandidat Kalb, Geschäftsführer der CDU-Fraktion, im Falle seines Wahlsiegs rückgängig machen will.

Nur einer stellt sich gegen den Sparkurs

Für einen bunten Tupfer im Wahlkampf sorgt der Kandidat der Linken, Murat Cakir. Der Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen wirbt auf Plakaten und Flyern in mehreren Sprachen: auf Deutsch, Arabisch, Russisch, Türkisch. Damit will der gebürtige Türke auf die Vielfalt in der Großstadt Kassel hinweisen. 30 Prozent der rund 200.000 Einwohner haben einen Migrationshintergrund, 13 Prozent sind Ausländer.

Cakir ist klar, dass viele von ihnen - EU-Bürger sind da eine Ausnahme - am Sonntag nicht wählen dürfen: "Ich verstehe die mehrsprachigen Plakate eher als symbolischen Akt, als Zeichen des Respekts." Er wirbt für eine sozialere Ausrichtung der Kommunalpolitik und fordert eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus mit bezahlbaren Mieten. Cakir ist der einzige Kandidat, der den strikten Sparkurs der vergangenen Jahre infrage stellt.

Hilgen übergibt eine boomende Stadt

Dieser Kurs brachte unter anderem eine Anhebung der Kindergartengebühren und die Schließung von Stadtteilbibliotheken. Er gab Kassel allerdings die finanzielle Handlungsfähigkeit zurück. Weil die Stadt dreimal in Folge einen Millionenüberschuss erwirtschaftete, will sie vorzeitig den Schutzschirm des Landes für hoch verschuldete Kommunen verlassen - als erste Stadt.

In den zurückliegenden zwölf Jahren lief es unter Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) auch sonst ziemlich rund: Die Gewerbesteuern sprudeln, die Einwohnerzahl wächst, Arbeitslosigkeit und Verschuldung sinken. Das erkennt sogar die Opposition an. Dazu kommt: Der Bergpark Wilhelmshöhe wurde Weltkulturerbe. Das hat den Tourismus beflügelt.

Weitere Informationen OB-Wahl Kassel Sollte im ersten Wahlgang am Sonntag, 5. März, kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, kommt es zur Stichwahl - was bei sechs Bewerbern nicht unwahrscheinlich ist. Am 26. März müssten dann die beiden Erstplatzierten gegeneinander antreten. Informationen zur OB-Wahl in Kassel finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Hilgen spricht gerne von einem "neuen Kassel-Gefühl" und hinterlässt alles in allem ein gut bestelltes Feld, wenn er demnächst das Rathaus räumt. Viele Kasseler, das wird bei Straßenumfragen deutlich, hätten diesen OB gerne noch länger im Amt gesehen. Eine Wechselstimmung, die 1993 CDU-Mann Georg Lewandowski oder 2005 den Sozialdemokraten Hilgen ins Amt brachte, ist diesmal nicht auszumachen.

Geselle steht für Kontinuität

Am meisten könnte davon SPD-Kandidat Geselle profitieren. Der 40 Jahre alte Ex-Fraktionschef hat eine steile Karriere hingelegt. Als Kämmerer verantwortet er derzeit die Finanzen der Stadt und gilt als "Hilgens Kronzprinz", auch wenn er das nicht gerne hört. Geselle steht für Kontinuität in der Stadtpolitik und hätte mit der SPD die stärkste Rathausfraktion im Rücken. Viele Beobachter trauen ihm die größten Chancen auf einen Wahlsieg zu.

Verhindern will das Bernd Hoppe. Der Anwalt, früher in der SPD, kämpft als Kandidat der Freien Wähler gegen "den Stillstand durch die Blockade der Parteien", wie er sagt. Er setzt auf eine stärkere Bürgerbeteiligung. Allerdings hat Hoppe dabei nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen: Für ein Bürgerbegehren gegen die Straßenbahnen in der Fußgängerzone fehlten ihm die nötigen Unterschriften.

Satire-Kandidat verspricht Waschbär-Kämpfe

Wem klassische Kommunalpolitik zu dröge ist, muss am Sonntag nicht zu Hause bleiben. Er kann Matthias Spindler wählen, der für die Satirepartei Die Partei antritt. Der 25 Jahre alte Student verspricht Tempo 130 in der Innenstadt und öffentliche Waschbär-Kämpfe. Auch die Rettung der nordhessischen Bratwurst hätte sich in Spindlers Wahlprogramm gut gemacht. Aber da waren andere Kandidaten schneller.

Sendung: hr4, 01.03.2017, 16.30 Uhr