Frankfurt und Offenbach einigen sich : Multifunktionsarena am Kaiserlei kann kommen

Der Weg für eine Multifunktionsarena am Kaiserlei an der Stadtgrenze zwischen Frankfurt und Offenbach ist frei. Die CDU-Fraktionen in beiden Städten haben sich auf den Bau der Sport- und Kulturhalle verständigt. [mehr]