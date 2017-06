Grünen-Chef Kai Klose wird neuer Landesbeauftragter für Integration und Antidiskriminierung. Er beerbt seinen Parteifreund Jo Dreiseitel im Amt, dessen Ausscheiden am Donnerstag überraschend bekannt wurde.

Eine Erkrankung der Stimmbänder von Dreiseitel ist der Grund für den Wechsel in der Landesregierung. Wie Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner erklärte, wird der 65-Jährige zum 30. September in den Altersruhestand versetzt. Dreiseitel sagte, er gebe das Amt nur mit Wehmut ab. Gesundheit gehe aber vor, betonte Wagner.

Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) bedauerte den Rücktritt. Dreiseitels Herz habe immer für die Integration geschlagen. Unter dessen Führung wurde 2015 die erste Antidiskriminierungsstelle in Hessen gestartet. Die Schaffung des Postens eines Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung als Staatssekretär im Sozialministerium war 2013 eine der zentralen Bedingungen der Grünen für eine Koalition mit der CDU.

Klose bleibt Parteichef

Dreiseitels Nachfolger soll zum 1. Oktober Kai Klose werden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will den 43-Jährigen am Montag dem Landeskabinett als neuen Bevollmächtigten vorschlagen. Klose ist Parteivorsitzender der hessischen Grünen und Landtagsabgeordneter. Den Posten als Parteichef will Klose nach eigenen Angaben behalten und auch im November für eine neue Amtszeit kandidieren. Sein Landtagsmandat gibt er hingegen auf. Für Klose rückt Kaya-Maria Kinkel aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg ins Parlament nach.

Ebenfalls fix ist das Ausscheiden von Finanzstaatssekretärin Bernadette Weyland, das die CDU-Politikerin bereits selbst angekündigt hatte. Weyland lege zum 31. August ihr Amt nieder, teilte Bouffier am Donnerstag mit. Die 59-Jährige will sich auf ihre Kandidatur zur Frankfurter Oberbürgermeisterin im Februar 2018 konzentrieren. Ihr Nachfolger als Staatssekretär wird Martin Worms, der im Finanzministerium bisher die Haushaltsabteilung leitet.

Sendung: hr-iNFO, 29.06.2017, 17.00 Uhr