Kultusminister Lorz will Pensionäre aus dem Ruhestand in den Schuldienst zurückholen. Damit soll der Lehrermangel an den Grundschulen behoben werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einem "Offenbarungseid".

"Möglicherweise sind Sie ein wenig überrascht, dass ich mich in Ihrem wohlverdienten Ruhestand direkt an Sie wende. Aber zahlreiche Veränderungen stellen uns vor große Herausforderungen, bei deren Bewältigung die hessischen Grund- und Förderschulen Ihre Unterstützung gut gebrauchen können." So beginnt der Brief von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) an pensionierte Lehrer in Hessen, mit dem der Minister Pensionäre zurück an die Schulen holen will.

Insgesamt 2.180 Pädagogen wurden nach Angaben des Kultusministeriums angeschrieben, davon rund 1.600 Ruheständler, teilte das Kultusministerium am Montag mit. Außerdem sollen Lehrer kurz vor der Rente von einem längeren Dienst an der Schule überzeugt werden. Dabei handele es sich um Pädagogen, die im Laufe der kommenden zwei Jahre regulär ausscheiden würden.

Steigender Bedarf an Lehrkräften in Hessen

Für den Aufruf gebe es vielfältige Gründe, sagte Ministeriumssprecher Stefan Löwer im Gespräch mit hessenschau.de. "Bei den Grundschulen sind wir an einem Punkt angekommen, an dem der Arbeitsmarkt der Lehrkräfte mit Grund- und Förderschullehramt leergefegt ist." Der Bedarf sei aber durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie Inklusionsangebote und steigende Schülerzahlen in der Grundschule gewachsen.

Im seinem Schreiben führt Kultusminister Lorz außerdem an, dass Hessen für die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher knapp 2.000 neue Stellen für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt habe. Auch die Reduzierung der Arbeitszeit ab dem Sommer führe zu einem größeren Bedarf an Lehrern.

Als Anreiz bietet Lorz den Pensionären einen befristeten Arbeitsvertrag und eine bessere Bezahlung als vorher. Die angeschriebenen Lehrer haben nun drei Wochen Zeit, um sich zu entscheiden.

GEW: Abwertung des Grundschullehrers

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Jochen Nagel, bezeichnete die Pläne des Kultusministers als "Offenbarungseid der Landesregierung". Sie habe den Beruf des Grundschullehrers absolut abgewertet.

Dass kaum noch junge Lehrer nachkommen, um den Bedarf zu decken, liege vor allem auch an der schlechten Bezahlung der Grundschullehrer, sagte Nagel.

Lorz plant noch weitere Schritte

Nach dem großen Zuzug von Flüchtlingen hatte das Kultusministerium schon einmal Pensionäre angeschrieben - auf der Suche nach Deutschlehrern. Diese hatten dann auch Stellen besetzt, die durch den Wechsel von Lehrern mit der Qualifikation Deutsch als Zweitsprache für den Flüchtlingsunterricht freigeworden waren.

Neben dem Aufruf an die Pensionäre plant das Kultusministerium nach eigenen Angaben weitere Schritte, um den Lehrkräftebedarf mittel- und langfristig zu sichern. Details nannte Löwer nicht. Die Maßnahmen seien noch in der Vorbereitung.