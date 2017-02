Trotz Lehrermangel an Grund- und Förderschulen hat Kultusminister Lorz versprochen: Geplante Unterrichtsausfälle gibt es nicht. Die SPD wirft dem Minister eine "Lehrerabschreckungsstrategie" vor.

200 bis 300 Lehrer fehlen voraussichtlich im kommenden Schuljahr an den hessischen Grund- und Förderschulen. Das entspreche zirka zwei Prozent des gesamten Stellenumfangs im Grundschulbereich, rechnete Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch vor und sprach von einer "besonderen Herausforderung".

Dennoch versprach der Minister: "Geplante Unterrichtausfälle, wie sie in den 1990er-Jahren in Hessen gang und gäbe gewesen sind, wird es in Hessen nicht geben." Die Grundunterrichtsversorgung sei heute wie auch im kommenden Schuljahr sichergestellt.

Schon 150 pensionierte Lehrer wollen einspringen

Um die fehlenden Stellen besetzen zu können, hatte sich Lorz im Januar an pensionierte Lehrer gewandt und an solche, die bald ihren Ruhestand antreten. Seine Bitte: Sie sollen maximal zwei Jahre lang einspringen. Bei 2.180 Anschreiben an Pädagogen habe man bereits mehr als 150 positive Rückmeldungen erhalten, sagte Lorz am Mittwoch.

Darüber hinaus wolle er auch Gymnasial-, Haupt- und Realschullehrer für den Einsatz an Grund- und Hauptschulen gewinnen sowie die Ausbildungskapazitäten für Lehrer an den Hochschulen erweitern.

Kultusminister unter besonderem Druck

Kultusminister Lorz steht wegen der Lehrerversorgung an Grund- und Förderschulen derzeit unter besonderem Druck:

59 Schulleiter sowie 18 Konrektoren von Frankfurter Grundschulen hatten sich im Januar mit einem Brandbrief an ihn gewandt: Es gebe zu wenige Lehrer, die Klassenstärken seien zu hoch, die Lehrergehälter zu niedrig. "Guter Unterricht im herkömmlichen Sinn ist unter solchen Bedingungen nur noch unter erheblichen Abstrichen umzusetzen", hieß es aus den Grundschulen.

SPD: "Lehrkräfteabschreckungsstrategie"

Die SPD im Landtag legte am Mittwoch nach: Der Lehrermangel ist aus Sicht der Oppositionsfraktion selbst verschuldet. "Die Landesregierung hat mit ihrer Politik des Ignorierens und Abwartens eine klare Lehrkräfteabschreckungsstrategie gefahren", sagte Bildungsexperte Christoph Degen.

Er warf der Landesregierung vor, dass sich der Lehrermangel seit langem abgezeichnet habe und nicht überraschend komme. Die Lehrerausbildung sei "auf Sparflamme heruntergefahren worden", SPD-Forderungen nach Gehaltserhöhungen und verbesserten Ausstattungen insbesondere der Grundschulen seien abgelehnt worden.

Weitere Informationen Grund- und Förderschullehrer in Hessen An den hessischen Grundschulen arbeiten zurzeit rund 13.000 Lehrer auf etwa 10.800 Stellen. An den Förderschulen werden rund 4.300 Stellen von etwa 4.800 Lehrern besetzt. (Quelle: Hessisches Kultusministerium) Ende der weiteren Informationen

Er forderte den Kultusminister auf, im kommenden kulturpolitischen Ausschuss des Landtags Fragen zum Lehrermangel zu beantworten. Noch zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 habe die Landesregierung die gute Lehrkräfteversorgung in Hessen gelobt.

Kultusminister: Können uns keine neuen Lehrer backen

Kultusminister Lorz argumentierte am Mittwoch, der aktuelle Lehrermangel sei noch vor zwei Jahren nicht vorauszusehen gewesen. In den vergangenen 18 Monaten sei die Schülerzahl erheblich angestiegen.

"So hat Hessen seitdem rund 25.000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich aufgenommen, die als Zuwanderer oder Flüchtlinge nach Hessen gekommen sind und in der Regel über keine oder nur geringe Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen", sagte Lorz.

"Wir können uns nicht von heute auf morgen neue Lehrerinnen und Lehrer backen." Er sei aber davon überzeugt, dass man mit den vorgestellten Maßnahmen den Lehrerbedarf an Grund- und Förderschulen werde decken können.