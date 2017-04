999 Millionen Euro in drei Monaten

Der Länderfinanzausgleich soll für das Geberland Hessen erträglicher werden. Aber weil die Steuereinnahmen sprudeln, wird erst einmal mehr statt weniger fällig. In diesem Jahr stieg die Stütze für arme Länder schon auf rund eine Milliarde Euro.

Stark hilft schwach - gerade noch drei Bundesländer zählen unter diesem Motto beim Länderfinanzausgleich zu denen, die geben statt zu nehmen. "Hessen ist weiterhin Spitze - leider auch beim Bezahlen", erklärte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.

Die Zahlungen zugunsten ärmerer Bundesländer stiegen seinen Angaben zufolge im ersten Quartal auf 999 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Hessen im gleichen Zeitraum 610 Millionen Euro abgegeben. Dies entspricht einer Steigerung von 63 Prozent.

162 Euro pro Bewohner abgegeben

Grund für den deutlichen Anstieg und die in der Milliarden-Überweisung steckende Nachzahlung von rund 520 Millionen Euro sind kräftig sprudelnde Steuereinnahmen. Wenn Hessen so gut dasteht, ist auch nach Meinung Schäfers Solidarität geboten - aber nicht in einem solchen Maße. "Gerecht wäre es, wenn wir mehr von dem bei uns erwirtschafteten Geld auch für die Hessinnen und Hessen einsetzen können", kritisierte der Finanzminister.

Statistisch gesehen hat jeder Bewohner Hessens in den ersten drei Monaten des Jahres schon 162 Euro an andere Bundesländer abgegeben. "Das ist mehr als alle anderen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland", betonte Schäfer.

Neben Hessen gehören Baden-Württemberg und Bayern zu den Geberländern. Eine Reform des Länderfinanzausgleichs ist bereits ausgehandelt und soll ab 2020 umgesetzt werden. Nach dem neuen System bleibt dem Land jährlich vermutlich eine halbe Milliarde Euro mehr in der Kasse.