Nach pensionierten Lehrern will die Landesregierung auch pensionierte Polizisten zurück in den Dienst holen. Sie sollen Ausländerbehörden helfen, wenn es um Abschiebungen und Ausreisen von Flüchtlingen geht.

Das Land will pensionierte Polizisten dafür gewinnen, abgelehnte Asylbewerber vor ihrer Abschiebung oder freiwilligen Ausreise zu beraten. Es habe ein entsprechendes Schreiben der Polizeipräsidien und des Landeskriminalamtes gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums hessenschau.de. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Der Sprecher sagte, die Pensionäre würden keine Aufgaben aus dem aktiven Polizeidienst übernehmen, sondern die Ausländerbehörden unterstützen. Pensionierte Polizisten seien angeschrieben worden, weil sie im Durchschnitt jünger seien als andere Landespensionäre und deshalb für solche Jobs eher infrage kämen.

Gewerkschaft: "Pfeifen aus dem letzten Loch"

Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte, dass die Polizei hier Tätigkeiten übernehme, die Aufgabe der Ausländerbehörden und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sei. Auch aus dem aktiven Dienst würden Beamte dafür herangezogen. "Dabei pfeifen wir aus dem letzten Loch, der Krankenstand geht durch die Decke, wir haben Überstunden ohne Ende", sagte GdP-Landesvorsitzender Andreas Grün hessenschau.de.

Die Mobilisierung von Pensionären ist in Hessen nicht neu: Erst im Januar hatte das Kultusministerium pensionierte Lehrer angeschrieben, um den Lehrermangel an den Grundschulen zu lindern. Schon im vergangenen Oktober hatte das Innenministerium 110 Polizisten aus dem Ruhestand zurück in die Verwaltung geholt. Wie viele diesmal benötigt werden und am Ende dem Aufruf folgen, steht nach Angaben des Ministeriums noch nicht fest. Nötig sei ihr Einsatz, weil das BAMF mehr Fälle entscheiden wolle.

Die Personalsituation bei der Polizei ist seit langem ein Streitpunkt zwischen Gewerkschaft, Opposition und der schwarz-grünen Landesregierung.