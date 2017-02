Bahnstation am Opel-Werk in Rüsselsheim: Hier sollen auch nach 2020 noch viele Opelaner aus- und einsteigen.

Bahnstation am Opel-Werk in Rüsselsheim: Hier sollen auch nach 2020 noch viele Opelaner aus- und einsteigen. Bild © picture-alliance/dpa

Was wird aus Opel, wenn die Standortgarantien 2020 auslaufen? Diese Frage rückt bei einer Landtagsdebatte zum geplanten Opel-Verkauf in den Mittelpunkt. Ein heftiger Streit verhindert dann aber eine geschlossene Haltung.

Weitere Informationen Alle Reden der Opel-Debatte finden Sie hier im Video Ende der weiteren Informationen

Kurz bevor Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Landtag zu Opel spricht, versichert der Chef des möglichen Opel-Käufers PSA Peugeot Citroën: Das Einhalten bestehender Job- und Standortgarantien sei eine "moralische" Frage.

Die Rede Bouffiers macht dann klar, dass es aus Sicht Hessens auch eine kalendarische Frage ist: Der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen gilt bis 2018, Standortgarantien laufen bis 2020. Das ist nicht mehr lang hin.

Drei-Punkte-Strategie

Bouffier betont darum am Donnerstag: "Wichtig ist, was passiert nach 2020." Nach der rasch erwarteten Grundsatzeinigung auf einen Opel-Verkauf von General Motors an PSA werde monatelang verhandelt, sagt er. "Genau in dieser Zeit muss alles getan werden, damit der Standort Rüsselsheim und alle Standorte eine Zukunft nicht nur bis 2020 haben, sondern darüber hinaus."

Als Linie des Landes gibt der Regierungschef drei Punkte vor: 1. Solidarität mit den Beschäftigten. 2. Das Drängen auf Einhalten von Vereinbarungen. 3. Das Bewusstsein, dass die Automanager wegen der von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen durchaus das Gespräch mit den Regierenden suchten.

Linken-Rednerin lobt Bouffier

Mit dem Ministerpräsidenten auf einer Linie liegen Grüne, SPD und selbst die Linken. So lobt Linken-Fraktionschefin Janine Wissler ausdrücklich Bouffier dafür, dass er auf das Einhalten der deutschen Mitbestimmung pocht. SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel nennt das Ringen um Opel-Arbeitsplätze einen "Klassiker für Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition".

"Der Verkauf ist ausdrücklich eine Chance", sagt Schäfer-Gümbel. Mathias Wagner von den Grünen spricht von vorsichtigem Optimismus und verweist auf die große und gute Rolle des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim.

FDP geißelt "Polit-Tourismus"

Dass es am Ende nicht zu einem geschlossenen Zeichen des Landtags reicht, liegt an einem Streit zwischen Bouffier und FDP-Fraktionschef Florian Rentsch. Der FDP-Redner wettert gegen Sonntagsreden und wirft Schwarz-Grün im Land und Schwarz-Rot im Bund vor, mit überzogenen Umweltvorschriften den Standort zu gefährden. "Polit-Tourismus hilft Opel nix, sondern gute Rahmenbedingungen", sagt Rentsch.

Anschließend wird daraus ein persönlicher Streit zwischen Bouffier ("Fake-News", "kleinstes politische Karo", "niederträchtig") und Rentsch ("kein angemessener Stil", "wir trauen ihnen nicht"), bei dem die letzten Reste früherer koalitionärer Gemeinsamkeit zwischen CDU und FDP zerbröseln.

Noch deutlicher erscheint das schwarz-gelbe Zerwürfnis, weil am Ende selbst die Linke einem Opel-Antrag von CDU, Grünen und SPD zustimmt. Und das sich Linke und CDU einmal einig sind, ist nun wirklich selten im Landtag.