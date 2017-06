Das Land will Städten und Gemeinden mit Wohnungsnot im Kampf gegen Ferienwohnungen helfen. Ein entsprechendes Gesetz soll voraussichtlich diese Woche den Landtag passieren. Die Ferienwohnungs-Lobby hat ihre Zweifel.

Knapp 1.300 Ferienwohnungen hat die Stadt Frankfurt in den vergangenen vier Jahren verboten. Begründung: Wenn die eigenen Bürger verzweifelt eine Bleibe suchen, soll kostbarer Wohnraum nicht an Touristen verloren gehen.

Doch im März schlug der Bundestag den Kommunen mit einem neuen Städtebaurecht jene Paragrafen aus der Hand, mit dem sie gegen Ferienwohnungen vorgehen können. Diese wären nahezu überall zulässig.

Kommunen können Genehmigung verweigern

Nun wird der Landtag dies korrigieren. Seit Dienstag wird ein Gesetz debattiert, das Gemeinden mit "angespannten Wohnungsmärkten" erlaubt, per Satzung wieder gegen Ferienwohnungen vorzugehen. Sie wären nur mit Genehmigung zulässig. Eine Erlaubnis, die es oft nicht geben wird.

Schwarz-Grün sichert dem Gesetzentwurf die Mehrheit. Auch SPD und Linke finden das Anliegen im Prinzip richtig, wünschten sich allerdings weitreichendere Vorschriften (Linke) oder eine Ausnahme für Homesharing bis zu 90 Tagen (SPD) . Auch der Mieterverein hält die Regelung für nötig, vor allem in Uni-Städten und seit Online-Portale wie Airbnb boomen.

Eigentümer: Verbote keine Lösung

Die Vertreter von Wohnungsbesitzern und Ferienwohnungs-Anbietern dagegen protestierten bei einer Anhörung im Landtag vergeblich gegen die neuen Regeln. Der Eigentümerverband Haus & Grund Hessen erklärte: "Die vorübergehende Vermietung privater Wohnungen an Touristen betrifft lediglich Einzelfälle." Und: Meist seien es gar nicht die Eigentümer, sondern die Mieter, die ihre Wohnung in Abwesenheit Touristen überlassen.

Der Ferienhausverband rechnet vor, wenn es in Frankfurt 1.000 Online-Angebote für zweitweises Wohnen und 500 Privatzimmer gebe, dann seien dies lediglich 0,25 Prozent der Wohnungen in Frankfurt. "Verbote können dieses Problem jedoch nicht lösen", schreibt der Verband und verweist auf die Einnahmen, die andererseits durch Touristen in die Städte kämen.

Auch weiter Ausnahmen

Einige Ausnahmen lässt auch der Gesetzentwurf des Landes allerdings zu: Er versucht, den Begriff Ferienwohnung so genau zu beschreiben, dass unentgeltlicher Wohnungstausch (der ursprüngliche Gedanke von Airbnb) ebenso wenig unter das Verbot fällt wie Wohnungen für Praktikanten, Gaststudenten und zeitweilig entsandte Arbeitnehmer.

Und in Städten und Gemeinden ohne Wohnungsnot soll auch in Hessen das neue Bundesrecht voll greifen, das in den meisten Gebieten Ferienwohnung erlaubt und was, wie etwa der CDU-Abgeordnete Ulrich Caspar betont, "in dünn besiedelten Räumen und touristischen Gebieten sinnvoll sein kann".

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Berichts hieß es, das Gesetz werde am Dienstag verabschiedet. Am Ende der Debatte wurde der schwarz-grüne Gesetzentwurf allerdings zur weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss verwiesen. Voraussichtlich wird der Landtag am Donnerstag über den Entwurf abstimmen.

Sendung: hr1, Start, 27.06.2017, 8.45 Uhr