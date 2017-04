Mehr grün, aber auch mehr bauen will die Landesregierung. Das Bild zeigt ein Neubaugebiet in Frankfurt.

Mehr grün, aber auch mehr bauen will die Landesregierung. Das Bild zeigt ein Neubaugebiet in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Warum kein Häuschen im Gewerbegebiet? Umweltschonend Wohnraum zu schaffen ist ein Ziel im Landesentwicklungsplan von Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne). Seine Partei jubelt, die Linke stöhnt.

Die hessische Landesregierung ändert den Landesentwicklungsplan (LEP) und versucht sich auf einem Kerngebiet an etwas, das wie die Quadratur des Kreises erscheint. Einerseits soll der tägliche Flächenverbrauch in Hessen von drei auf zweieinhalb Hektar reduziert werden, andererseits soll insbesondere in den Ballungsräumen mehr Wohnraum geschaffen werden, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag im Wiesbadener Landtag erklärte. Eine Zielvorgabe, wie viele Wohnungen entstehen sollen, ist in dem Plan allerdings nicht formuliert.

Um Wohnungsbau und Ökologie in Einklang zu bringen, dürfen Städte und Gemeinden zukünftig leichter neue Wohnbebauung in Industrie- und Gewerbegebieten genehmigen. Die Kommunen sollen bei der Planung neuer Häuser vorrangig auf innerstädtische Brachflächen zugreifen. So könne mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, ohne die Landschaft zu zersiedeln, sagte Al-Wazir.

Der Wald wird geschützt und Fracking verboten

Insgesamt hat sich die schwarz-grüne Landesregierung nach eigenen Angaben die am weitesten reichende Änderung des Landesentwicklungslans seit 15 Jahren vorgenommen. Neben dem Ziel, mehr Wohnungen auf weniger Fläche zu errichten, will sie außerdem

den Breitbandausbau beschleunigen. Diesem Ziel will die Regierung mehr Gewicht verleihen - zum Beispiel, wenn Behörden abwägen müssen zwischen schnellem Internet oder dem Schutz ökologisch sensibler Landschaften;

Biotope und den Bannwald besser schützen;

die Lärmbelastung rund um den Flughafen begrenzen - aber gleichzeitig dafür sorgen, dass sich der Flughafen weiter entwickeln kann;

Probebohrungen für das umstrittene Fracking zur Förderung von Gas aus Schieferböden kategorisch verbieten;

vorrangige Flächen zum Bau von Windfkraftanlagen auch in Südhessen ausweisen;

den Abstand von Stromleitungen zu Wohngebieten auf 400 Meter festlegen.

Während die Grünen im Landtag die Änderungen als "wichtige Weichenstellungen für ein grüneres und lebenswerteres Hessen" bezeichneten, äußerte die Linke Kritik. "In den Änderungen steht wenig Neues und viel Vages", sagte Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Hinter der Ankündigung, den Fluglärm zu begrenzen, stecke das "Placebo Vorhaben der schwarzgrünen Lärmobergrenze".

Vom 8. Mai an ist der neue Landesentwicklungsplan unter www.landesplanung.hessen.de abrufbar.

Weitere Informationen Der Landesentwicklungsplan Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist das wichtigste Instrument der Landesplanung und gilt für ganz Hessen. Er regelt unter anderem Luftverkehr, erneuerbare Energien und Kommunikation. Zudem gibt er die Siedlungsentwicklung, Definitionen von Ober- und Mittelzentren sowie die landesweite Raumstruktur vor. Der Plan unterscheidet Ziele und Grundsätze. Ziele sind verbindliche Vorgaben für die Regionalplanung. Grundsätzen sollte gefolgt werden, es können aber Ausnahmen angegeben werden. Beispiel: Bei der Siedlungsvorsorge gilt als Ziel, den Verbrauch neuer Flächen soweit wie möglich zu minimieren. Als Grundsatz gilt, dass der Verbrauch der Flächen bis zum Jahr 2020 täglich auf 2,5 Hektar reduziert wird. Ende der weiteren Informationen

