Land will von Ministerin keinen Schadenersatz für Biblis-Aus

Das Land Hessen wird wegen der rechtswidrigen Abschaltung des Atomkraftwerks Biblis keinen Schadenersatz von Ministerin Lucia Puttrich fordern. Ihre Partei, die CDU, nannte einen entsprechenden Antrag der SPD unanständig.

Hessens heutige Europaministerin und frühere Umweltministerin Lucia Puttrich (CDU) muss nicht für die Anwaltskosten des Landes infolge der rechtswidrigen Abschaltung des Atomkraftwerks Biblis im Jahr 2011 haften. Im Rechtsstreit mit dem AKW-Betreiber RWE gab das Land rund drei Millionen Euro für Anwälte aus.

Der Landtag in Wiesbaden entschied am Mittwoch mit einer Mehrheit aus CDU und Grünen, keine Schadenersatzansprüche gegen die Ministerin geltend zu machen. Die Regierungsfraktionen folgten damit einem Votum des Haushalts- und Umweltausschusses, die in einer gemeinsamen Sondersitzung im Dezember eine entsprechende Forderung der SPD-Fraktion im Landtag abgelehnt hatten.

Die SPD hatte damals darauf gepocht, Puttrich notfalls zu verklagen, um eine drohende Verjährung möglicher Ansprüche zu verhindern. Noch am Mittwoch erklärte der SPD-Abgeordnete Norbert Schmitt, es könne nicht sein, dass der Steuerzahler für den "bodenlosen Leichtsinn" der Ministerin aufkommen müsse.

RWE lässt Schadenersatzklage wohl fallen

Das Bundesverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass die Abschaltung des Kraftwerks nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima rechtswidrig war und klar gemacht, dass RWE als Betreiber zuvor hätte gehört werden müssen. RWE verklagte das Land daraufhin auf 235 Millionen Euro Schadensersatz. Ob das Land oder der Bund die Verantwortung dafür trägt, ist juristisch und politisch umstritten.

Der Leiter der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), bezeichnete den Antrag der SPD am Mittwoch als politisch motiviert. "Ich finde ihn zudem menschlich unanständig", sagte er.

RWE hat im Dezember in Aussicht gestellt, die Schadensersatzklage gegen das Land im Zuge eines Atomdeals der Konzerne mit der Bundesregierung fallen zu lassen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.02.2017, 19.30 Uhr