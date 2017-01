Hessische Politiker haben entsetzt auf die Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump reagiert. SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel nannte sie furchtbar. Staatssekretär Weinmeister (CDU) zeigte sich schockiert.

Die an seine Wahlkampfauftritte erinnernde erste Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump löste in Hessen parteiübergreifend Entsetzen aus: Europa-Staatssekretär Mark Weinmeister (CDU) zeigte sich auf Facebook "schockiert". Grünen-Landesvorsitzender Kai Klose twitterte, eine solche Rede auf den Stufen des Kapitols sei eine Entwürdigung.

Kai Klose @Kai_Klose Eine solche Rede als Antrittsrede eines Präsidenten auf den Stufen des Kapitols ist eine Entwürdigung. #Inauguration

Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel twitterte: "Was eine furchtbare Rede und Perspektive. Die stand unter der Ankündigung 'philosophisch'! Das werden anstrengende Jahre."

T. Schäfer-Gümbel @tsghessen Was eine furchtbare Rede und Perspektive. Die stand unter der Ankündigung "philosophisch"! Das werden anstrengende Jahre. #Trump

Die CDU-Landtagsabgeordnete Karin Wolff nannte die Amtseinführung "gespenstisch". Der für die SPD im Landtag sitzende Abgeordnete Gerhard Merz twitterte während der laufenden Rede: "Fünf Minuten reichen schon: es ist eine Spalterrede. Er ist, der er ist, und er bleibt, der er ist! Trostlos!"

Trump hatte in seiner Rede am Freitag betont, dass Amerika in seiner Amtszeit immer an erster Stelle kommen werde. "Von heute an wird eine neue Vision unser Land regieren. Von heute an wird es nur "Amerika zuerst" sein", sagte er in der 16-minütigen Ansprache. Er werde das Land wieder "groß machen". Trump sagte der politische Elite den Kampf an. Das Washingtoner Establishment habe sich nur selbst geschützt und nicht die Menschen dieses Landes, sagte Trump. Fortan gälten zwei Regeln, so Trump: "Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein". Trump rief zu einem "neuen Nationalstolz" auf, der "die Spaltungen heilen" werde.