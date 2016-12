Landesregierung zweifelt an Polizisten-Frust

Überstunden, schlechte Bezahlung, hoher Krankenstand: Die Stimmung bei der hessischen Polizei ist mies, meint die Gewerkschaft GdP und erhält die Zustimmung der SPD. Kann gar nicht sein, erklärt dagegen die Landesregierung.

Bis zum Jahr 2020 sind über 1.000 zusätzliche Polizeistellen in Hessen eingeplant. 15 Millionen Euro sollen zudem helfen, den Berg an Überstunden abzuschmelzen.

Gemerkt hat man davon aber bisher wenig, wie der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Grün, erklärte. Im Gegenteil: "Ich sehe die Entwicklung mit ganz, ganz großer Sorge, weil uns auch nicht verborgen geblieben ist, dass sich zunehmend Polizeibeschäftigte von den etablierten Parteien abwenden", sagte Grün in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Von Besoldung abgekoppelt

Viele Kollegen bei der Polizei seien aufgrund des Personalmangels gefrustet oder befänden sich schon in innerer Kündigung, so der Gewerkschaftsboss. Gestiegene Belastungen und neue Aufgaben etwa bei der Internetkriminalität, Abschiebungen, Demonstrationen und Fußballspielen verschlechtere die Situation. Zudem seien die hessischen Polizisten als einzige in ganz Deutschland von der Besoldung abgekoppelt.

Das führe zu Frust, der sich auch in einem hohen Krankenstand bemerkbar mache, erklärte Grün und erhielt bei seiner Kritik Unterstützung von der hessischen SPD. "Die Beamten haben den Eindruck, diese schwarz-grüne Landesregierung behandelt sie schlecht", sagte SPD-Innenexperte Günter Rudolph zu hr-iNFO. Er appellierte an Innenminister Peter Beuth (CDU), zumindest den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst in vollem Umfang auf die Beamten zu übertragen.

Mit dem bloßen Auge sichtbar

Bei der Landesregierung werden die Vorwürfe von Gewerkschaft und Opposition mit großem Unverständnis quittiert. Viele der Forderungen wie zum Beispiel die bessere Bezahlung von Diensten zu ungünstigen Zeiten seien schon umgesetzt, hieß es aus dem Innenministerium.

Laut CDU-Generalsekretär Manfred Pentz seien zudem schon jetzt viel mehr Polizisten auf der Straße unterwegs als früher. "Man hat es gerade auch bei den Weihnachtsmärkten in den letzten Monaten gesehen, dort waren sie absolut sichtbar. Und verglichen mit der letzten Regierungszeit der Sozialdemokraten in Hessen können wir heute sagen, dass wir 1.000 Polizei-Vollzugsbeamte mehr im Dienst haben", sagte Pentz.

Eine Frage der Gemütslage?

Das geht SPD-Mann Rudolph nicht weit genug. Er schlägt vor, den Vollzugsbeamten endlich die Schreibtischarbeit abzunehmen. "Dafür kann man Verwaltungsmitarbeiter einsetzen. Die kann man auch kurzfristiger einstellen nach einer entsprechenden Einarbeitung", forderte Rudolph und erntete auch hier den umgehenden Einspruch von Seiten der schwarz-grünen Landesregierung.

Wie der Grünen-Innenexperte Jürgen Frömmrich erläuterte, würden zur Entlastung gerade 100 Wachpolizisten für Aufgaben wie Geschwindigkeitsmessungen ausgebildet. Dass genau dies zuvor von Rudolph im Landtag kritisiert worden war, wunderte Frömmrich nun: "Es ist immer gerade nach Gemütslage, wie die Situation in der Opposition dargestellt wird."

Bleibt bloß zu hoffen, dass es sich beim hessischen Polizisten-Frust auch um eine temporäre Gemütsverstimmung handelt.